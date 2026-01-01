港產片鬼后王玉環榮登保險女王 淡出娛樂圈31年慶祝成首位女性行政區域總監

80至90年代港產片盛行，靈異殭屍片掀起熱潮，王玉環曾以「女鬼天后」之名為人熟悉，曾拍過接近30套電影。1994年，王玉環毅然淡出娛樂圈，轉戰保險界，從零開始，憑著堅毅與拼勁卻闖出傳奇之路，由「鬼后」變身「保險女王」。最近，王玉環晉升為宏利(Manulife)過去128年來首位女性行政區域總監(Executive Regional Director, ERD)。
王玉環昨晚(20日)假香港瑰麗酒店舉行「保險女王駕到：Agassi王玉環破盡宏利紀錄慶典」，邀請公司高層及影視圈好友親朋共同見證其重要里程碑，出席的名人好友包括趙雅芝、黃錦燊、杜德偉、劉培基、胡楓、周美鳳、陳曼娜、夏文汐、李麗霞(黑妹)、羅霖、郭秀雲、薛芷倫、李道洪、陳友、賈思樂、陳嘉蓉、林盛斌(Bob)、孟廣美、楊玉梅、梁佩瑚、張文慈、黃建東、梁小冰、朱潔儀、謝寧、姚正菁、黎燕珊、文雪兒、蔣麗萍、黃景珍、鍾慧冰、蘇珊、張雪玲等，場面相當熱鬧。
由影壇轉職場31年
今年4月將迎來70歲的王玉環生於韓國，19歲移居台灣，於國立台灣藝術專科大學主修電影，80年代赴港拍片，參演多套經典殭屍及靈異電影，她笑言：「由演『鬼』開始，想不到有一天會演自己人生的另一場戲。」在全盛時期，她選擇急流勇退。「那時候我問自己：如果十年後觀眾忘記了我的樣子，我還剩甚麼？」她於1994年息影後，由零起步加入保險業，當時經理問她身邊有多少潛在客戶，她回答不超過10個，當時把經理嚇呆了，但最後憑著清晰目標及不斷拼搏，逐步建立起自己的客戶群，僅僅半年時間成功奪得新人業績第一名，其後連續30年入選國際百萬圓桌(MDRT)，並多次達標TOT最高級別，打破IDA國際龍獎紀錄，成為首位連續5年勇奪雙白金獎-傑出業務及優秀主管白金獎。她成績驕人，屢獲殊榮，多項紀錄至今仍未有同業能夠打破。王玉環坦言：「任何人只要在事業上努力不懈，勇於拼搏，勇於追夢，下一個大放異彩的人一定是你。」
打破百年紀錄
王玉環正式榮升為宏利行政區域總監(ERD)，打破公司成立128年紀錄，成為躍升此職級的首位女性。回首當年的影壇經歷，到今天在保險業舞台發光發亮，王玉環坦言：「拍殭屍片教會我勇氣，演戲是我第一段人生，保險是我第二段人生。前者教我面對恐懼，後者教我改變命運。」命運因她的努力不懈而改寫，王玉環更創下世界紀錄，獲世界紀錄協會認證為「保險業晉升至最高職位的女影星」，登上人生榮耀高峰。