港產片鬼后王玉環榮登保險女王 淡出娛樂圈31年慶祝成首位女性行政區域總監

80至90年代港產片盛行，靈異殭屍片掀起熱潮，王玉環曾以「女鬼天后」之名為人熟悉，曾拍過接近30套電影。1994年，王玉環毅然淡出娛樂圈，轉戰保險界，從零開始，憑著堅毅與拼勁卻闖出傳奇之路，由「鬼后」變身「保險女王」。最近，王玉環晉升為宏利(Manulife)過去128年來首位女性行政區域總監(Executive Regional Director, ERD)。

王玉環昨晚(20日)假香港瑰麗酒店舉行「保險女王駕到：Agassi王玉環破盡宏利紀錄慶典」，邀請公司高層及影視圈好友親朋共同見證其重要里程碑，出席的名人好友包括趙雅芝、黃錦燊、杜德偉、劉培基、胡楓、周美鳳、陳曼娜、夏文汐、李麗霞(黑妹)、羅霖、郭秀雲、薛芷倫、李道洪、陳友、賈思樂、陳嘉蓉、林盛斌(Bob)、孟廣美、楊玉梅、梁佩瑚、張文慈、黃建東、梁小冰、朱潔儀、謝寧、姚正菁、黎燕珊、文雪兒、蔣麗萍、黃景珍、鍾慧冰、蘇珊、張雪玲等，場面相當熱鬧。