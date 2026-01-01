熱門搜尋:
出版：2026-Jan-21 16:30
更新：2026-Jan-21 16:00

港產片鬼后王玉環榮登保險女王 淡出娛樂圈31年慶祝成首位女性行政區域總監

「保險界女王」王玉環榮登首位女性行政區域總監，與老公秦毅現身慶祝晚宴。 (吳康琦攝)

80至90年代港產片盛行，靈異殭屍片掀起熱潮，王玉環曾以「女鬼天后」之名為人熟悉，曾拍過接近30套電影。1994年，王玉環毅然淡出娛樂圈，轉戰保險界，從零開始，憑著堅毅與拼勁卻闖出傳奇之路，由「鬼后」變身「保險女王」。最近，王玉環晉升為宏利(Manulife)過去128年來首位女性行政區域總監(Executive Regional Director, ERD)。

王玉環昨晚(20日)假香港瑰麗酒店舉行「保險女王駕到：Agassi王玉環破盡宏利紀錄慶典」，邀請公司高層及影視圈好友親朋共同見證其重要里程碑，出席的名人好友包括趙雅芝、黃錦燊、杜德偉、劉培基、胡楓、周美鳳、陳曼娜、夏文汐、李麗霞(黑妹)、羅霖、郭秀雲、薛芷倫、李道洪、陳友、賈思樂、陳嘉蓉、林盛斌(Bob)、孟廣美、楊玉梅、梁佩瑚、張文慈、黃建東、梁小冰、朱潔儀、謝寧、姚正菁、黎燕珊、文雪兒、蔣麗萍、黃景珍、鍾慧冰、蘇珊、張雪玲等，場面相當熱鬧。

由影壇轉職場31年

今年4月將迎來70歲的王玉環生於韓國，19歲移居台灣，於國立台灣藝術專科大學主修電影，80年代赴港拍片，參演多套經典殭屍及靈異電影，她笑言：「由演『鬼』開始，想不到有一天會演自己人生的另一場戲。」在全盛時期，她選擇急流勇退。「那時候我問自己：如果十年後觀眾忘記了我的樣子，我還剩甚麼？」她於1994年息影後，由零起步加入保險業，當時經理問她身邊有多少潛在客戶，她回答不超過10個，當時把經理嚇呆了，但最後憑著清晰目標及不斷拼搏，逐步建立起自己的客戶群，僅僅半年時間成功奪得新人業績第一名，其後連續30年入選國際百萬圓桌(MDRT)，並多次達標TOT最高級別，打破IDA國際龍獎紀錄，成為首位連續5年勇奪雙白金獎-傑出業務及優秀主管白金獎。她成績驕人，屢獲殊榮，多項紀錄至今仍未有同業能夠打破。王玉環坦言：「任何人只要在事業上努力不懈，勇於拼搏，勇於追夢，下一個大放異彩的人一定是你。」

打破百年紀錄

王玉環正式榮升為宏利行政區域總監(ERD)，打破公司成立128年紀錄，成為躍升此職級的首位女性。回首當年的影壇經歷，到今天在保險業舞台發光發亮，王玉環坦言：「拍殭屍片教會我勇氣，演戲是我第一段人生，保險是我第二段人生。前者教我面對恐懼，後者教我改變命運。」命運因她的努力不懈而改寫，王玉環更創下世界紀錄，獲世界紀錄協會認證為「保險業晉升至最高職位的女影星」，登上人生榮耀高峰。

 

 

02. 嘉賓大合照 包括：趙雅芝、黃錦燊、杜德偉及太太李曉冰、劉培基、胡楓、周美鳳、陳曼娜、夏文汐、李麗霞（黑妹）、羅霖、郭秀雲、薛芷倫、李道洪、陳友、賈思樂、陳嘉蓉、林盛斌 Bob、孟廣美、楊玉梅、梁佩瑚、張文慈、黃建東、梁小冰、朱潔儀、謝寧、姚正菁、黎燕珊、文雪兒、蔣麗萍、黃景珍、鍾慧冰、蘇珊、張雪玲、港姐李尹嫣、陳綺明、程瑤、劉玉婷、孫佳君、李尹嫣（排名不分先後，明星好友眾多未能盡錄） Q7HuntRg WhatsApp Image 2026 01 20 at 6.43.12 PM WhatsApp Image 2026 01 20 at 6.43.13 PM WhatsApp Image 2026 01 20 at 7.01.37 PM (1) WhatsApp Image 2026 01 20 at 6.43.18 PM WhatsApp Image 2026 01 20 at 6.17.59 PM (1) WhatsApp Image 2026 01 20 at 6.43.16 PM (2) WhatsApp Image 2026 01 20 at 7.21.06 PM WhatsApp Image 2026 01 20 at 7.21.05 PM WhatsApp Image 2026 01 20 at 7.21.04 PM (2) WhatsApp Image 2026 01 20 at 7.21.03 PM (1) WhatsApp Image 2026 01 20 at 6.18.01 PM

