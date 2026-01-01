38歲糖妹花4萬赴台進行雪卵手術 自爆質素優於同齡女性

現年38歲的糖妹(黃山怡)近年工作重心移向內地，事業發展順利，但感情生活卻一直空白，仍然處於單身的她，昨日就在社交網自爆赴台灣完成了雪卵手術。糖妹發文寫道：「我終於雪卵了啦！今次就來公開全紀錄！包括檢查過程、打針、收費、常見問題等等…讓想要準備雪卵的妳有個預想。這絕對是給自己買一個保險的機會，而女性也應該把生育選擇權握在自己手上。這是我想了三、四年想要完成的事！終於在2026前完成！」

糖妹拍片記錄了整個過程，她表示雪卵的念頭已在心中盤旋多年，但一直未有實行，最終在好友黃美棋引薦下，安排到了一家台灣生殖中心；片中，見好姊妹王敏奕負責幫她打針，更大撐糖妹表示：「支持！想做就去做啦！做咗唔好等自己後悔，因為有時間限制。」糖妹坦言沒想過整個療程是這麼簡單，由入療到完成手術僅用了兩星期，並自嘲：「不明白為什麼當初要掙扎幾年。」

高質卵子

糖妹提到雪卵的黃金期是26至35歲，雖然她已38歲，但經過測試（AMH測試），她的卵巢庫存量仍然優於同齡女性，最終在約40分鐘全身麻醉的取卵手術，成功取出多達44顆卵子，其中37顆更為可冷凍的高品質卵子；不過，糖妹在手術後曾一度強烈腹痛，醫護人員亦即時為她打止痛藥舒緩。

花 5 位數字

糖妹透露整個療程約14至17萬台幣（約3.5萬至4.2萬港元），費用將視乎不同的收費項目而定，卵子可以在當地儲存10年，每年收費約1.3萬台幣 (約3200港元），糖妹直言：「生不生是後話，但我要確保我的卵子永遠停留在年輕的狀態」。