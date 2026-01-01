李佳芯加入黃浩電影王國簽三部戲 徐淑敏引薦讚演技好

李佳芯加入黃浩電影王國簽約三部戲 。

現年43歲的女神李佳芯（Ali）去年初正式與TVB結束12年的合約關係後，Ali自組工作室接拍了馬來西亞劇集《義和》，又不時出席各大的商業活動，最近更孖好友梁嘉琪和楊潮凱齊經營YouTube新頻道「H3O」，瓣數多多。今日(23日）有消息指，Ali獲黃浩投資的8億電影王國邀請，簽約為對方拍三部戲。

簽約三部電影 對此，黃浩向傳媒承認此事，他表示一直有留意Ali 在TVB的演出，大讚對方演技出色；而今次找Ali 主要是太太徐淑敏（現名徐菁遙）提議的。黃浩表示找余銘康聯絡Ali ，並帶Ali 見了他將會投資三部電影的導演，三位導演都非常喜歡Ali，因此成就了這件事，隨即跟Ali簽了三部電影合約。黃浩更透露去年7月已遠赴馬來西亞與Ali 見面洽談，其中投資的是夏永康的電影。據知，Ali 昨日驚喜現身台中，出席新戲《哥哥可以跟我打勾勾嗎》開鏡儀式，黃浩投資的電影公司新亞影視股份有限公司亦為該戲出品公司之一，電影預計於農曆年前完成拍攝，今年底上映。

8 億電影王國 黃浩出身於飲食業界，早年曾轉型投資傳媒公司，去年有報道指他牽頭美國、香港、及新加坡成立電影基金，投資超過一億美元（近8億港幣），而當中的合作夥伴更包括環球性及日本三大影業集團之一，他更曾表示很想在香港電影業寒冬時出一分力。