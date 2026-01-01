曾志偉突然現身紅館後台 被張學友追問點解辭任TVB總經理

《張學友60+巡迴演唱會香港終章》昨晚（24日）於紅館上演尾場，全場座無虛席。學友的圈中好友都齊來捧場，包括鍾鎮濤、范姜、曾志偉、庾澄慶、上山詩納、鄧麗欣、余安安、張家輝、劉偉強、葉童、邱淑貞、沈嘉偉、狄波拉等，場面熱鬧。64歲的學友雖然唱足20場，但狀態繼續大勇，encore唱足12首歌。今次巡唱合共有324場，學友創下紀錄興奮之餘，亦為即將「失業」感心情複雜。他亦公開感謝太太及兩個女兒的支持。

學友坦言心情好奇怪，但明白有開始就有結束，他笑說：「結束後大家要好努力搵錢，因為我好快開下次。」學友特別感謝台下觀眾，指沒大家出現，這次巡唱沒可能走到兩年零七個月，這是他自己也沒想過的紀錄。他笑說：「容許我做啲好耐冇做嘅事。」說罷做出可愛的比心甫士，笑說：「其實我識做，但六十幾歲唔好意思做之嘛。」他亦當眾做出一字馬並謂：「除了繼續做呢個，我重會繼續保重自己身體，繼續練歌，多謝大家比機會我，可以不斷在舞台嘗試不同的唱歌方法，當中有成功有失敗啦！令我覺得唱歌永遠係可以鑽研下去的事。我會繼續唱下去，將更好的自己在舞台跟大家見面。」 學友也解釋了今次做60+演唱會的原因，他說：「我唔相信60+係應該停喺度的數字，想證明比自己知我係可以，所以好任性咁開咗呢個演唱會，證明60唔係一個恐怖數字。」