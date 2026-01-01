林家棟回應金像獎四部電影被抽走 樂意幫助電影界新人

林家棟今日（25日）出席於中環舉行的慈善跑步賽，並擔任起步禮主禮嘉賓。林家棟表示：「用運動做起點，以慈善作為終點，很有意義，我希望更多人受益，所以今次義不容辭。」一向保持運動習慣的他曾經為電影接觸巴西柔術，平日亦經常健身。他說：「我最鍾意的運動除了跑步，就是游泳，都是偏向個人。近年多數跑樓梯機，因為試過跑街的時候被野狗追。」 至於2026年的目標是，林家棟表示：「最想可以完成手頭上的劇本，因為答應了一些新導演幫手做監製。」他續指公司附近有健身室，通常上班前或下班後都會去玩，希望藉著出汗保持腦筋靈活，有時亦可以與自己對話，消化一些想法，他稱聽歌也可以想到很多畫面，直言很有用。

演舞台劇壓力大 剛剛做完舞台劇的林家棟指今次的投入度高很多，以前拍戲轉機位時有空間可以想很多東西，但舞台劇要兩個小時或者兩個半小時一氣呵成，沒有空間思考，壓力亦大一點，他又指正因為想挑戰一下自己所以接舞台劇，他說：「我之前曾經拍電視劇拍電影，這次我覺得是時候要試一下挑戰。」 他又表示，本身跟導演樹榮認識了很多年，一直有邀請參演舞台劇，但直到去年年初才答應他，看了幾部劇後覺得這個有感覺，就接了這個舞台劇，特別是劇本講一個比較世態的東西。他又指有電影拍會繼續拍，有監製做會繼續做，舞台劇適合的時間都會願意嘗試，但是現在我希望能夠在劇本上能夠給大家多一點共鳴才去做。他又指今定上台前九個月就不停去看劇本，「真的默出來，消化每一句對白」，更響了怎樣去看電影劇本，電影上亦多了思考，希望能夠讓觀眾吸收更多。

鼓勵新導演勇於創作 家棟又透露，有今年及明年有新人申請了首部劇情項目要他幫手，例如有個項目寫商場劫案，家棟則直接要載他去看真實一點的場景，希望他們要親身去體驗，才能幫他們寫東西，又指跟新人類合作很開心。被問到對新人的建議，家棟指新導演一定是講自己最擅長的東西，他說：「先賣三樣東西，一是出賣自己、一是出賣自己的家人、一是出賣朋友。」要是最熟悉又容易能夠創作，市場則等監製或者等片主去顧及，他又提醒導演和編劇和監製其實不是有仇，團隊合作大家用專業，拿出最好去面對觀眾，過程中需要互相妥協。他又指和新人合作時，有些樂意聽意見，有些就比較個人化，建議可以嘗試去客觀感受，相信有經驗的人和你分享的經驗，要很客觀地去感受周圍的東西，才能夠寫到你想說的話。

金像獎有四部電影被「抽走」了，被問到如何看待事件，家棟指不知道原因，他說：「這件事應該問相關有關的人士。」至於被問及會否影響新一代創作人入行，家棟覺得這是兩回事，他表示：「做電影沒有擔保一定會拿獎，想做就先去做，出來的結果沒有人知。」