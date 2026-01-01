王敏奕暫未諗要雪卵 唔知老爺曾志偉有冇新搞作

王敏奕盛裝現身中環，出席國際品牌SANDRO的最新時裝活動。身穿低胸裙的她，甫到場便吸引眾人目光，更急不及待投入欣賞品牌的SS26最新系列。她說：「其實自己本身都好鍾意呢個品牌，我一做fitting我已經好鍾意！自己鍾情於簡約優雅吊帶裙風格，認為今季系列中的淺藍色配白色組合，完美符合自己個人喜好。」

她強調揀選服飾時最重視的並非「性感」與否，而是舒適及能否展現自我風格。她堅定地表示：「著衫最緊要係舒服，同埋要清楚自己鍾意啲咩，著得出自己一個感覺為主，所以我冇乜諗性感或者唔性感，呢套衫我著得好舒服、好鍾意。」Venus亦留意男裝，她表示依家流行Unisex，會「借」老公外套陪襯：「依家好興Unisex㗎嘛，我都會有時會買男裝褸，即係oversize少少咁樣襯一件比較可能feminine嘅款。其實Mix and Match都會撞到一個比較balance嘅感覺，唔係淨係好feminine或者好masculine，係兩樣嘢Mix and Match。」