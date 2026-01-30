丁子朗被批炫富歧視坐經濟艙 拍片道歉直言講者無心

丁子朗與吳若希及戴祖儀向來老友鬼鬼，最近三人拍住上飛澳洲拍攝全新綜藝節目《他們的澳洲駕期》時，日前，丁子朗在社交網分享一條片段，卻引起大批網民不滿，及後，他拍片親自道歉。

炫耀坐商務艙

片中，見三人準備上機，丁子朗配上文字「如何度過10小時的經濟艙？」然而鏡頭一轉，三人都在位置寬闊的商務艙上睡覺，並寫道「不要坐經濟艙」，隨即爆發公關災難。不少網民都留言狂插，「相當反感，垃圾曬命」、「已經歧視左坐Econ 嘅人，明星好巴閉咩，睇你幾時坐番 Econ」、「睇你都你公司sponsor啫」、「真係不知所謂」。