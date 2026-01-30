丁子朗被批炫富歧視坐經濟艙 拍片道歉直言講者無心

丁子朗與吳若希及戴祖儀向來老友鬼鬼，最近三人拍住上飛澳洲拍攝全新綜藝節目《他們的澳洲駕期》時，日前，丁子朗在社交網分享一條片段，卻引起大批網民不滿，及後，他拍片親自道歉。
炫耀坐商務艙
片中，見三人準備上機，丁子朗配上文字「如何度過10小時的經濟艙？」然而鏡頭一轉，三人都在位置寬闊的商務艙上睡覺，並寫道「不要坐經濟艙」，隨即爆發公關災難。不少網民都留言狂插，「相當反感，垃圾曬命」、「已經歧視左坐Econ 嘅人，明星好巴閉咩，睇你幾時坐番 Econ」、「睇你都你公司sponsor啫」、「真係不知所謂」。
經一事長一智
對於「失言」風波，丁子朗今日（30日）在社交網拍片道歉，他表示：「最近我有一條片紅咗，但係黑紅嘅紅。」他指當天沒有坐經濟艙，而坐商務艙令到大家覺得他們有炫富的感覺，他表示：「對唔住，因為我哋係完全冇咁嘅心態，但係我哋雖然講者無心，但係令到大家聽者有意，有負面情緒我哋都係好對唔住。因為我哋唔想咁樣嘅，我哋都唔會覺得話我哋冇心㗎，就冇咗件事，雖然我哋冇心，但係的確令到大家有咁大嘅反應，亦都係我哋諗得唔夠長遠，諗得唔夠細緻，所以經一事長一智。」
丁子朗續解釋，這條短片沒有任何價值觀輸出，純粹娛樂角度出發：「所以最後想同大家講聲對唔住，打攪到大家。」與他甚為老友的森美留言表示：「明白你！你又有悔意，又負責任！共勉之！」