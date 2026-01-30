林明禎唔介意奉子成婚 尷尬避談Edan呂爵安

第3屆「亞太青年微電影節」今晚(30日)閉幕，活動大使林明禎現身尖沙咀，為活動擔任分享嘉賓，細說其演藝事業的起跌與堅持。 林明禎於典禮前接受傳媒訪問，剛推出賀年新歌，請來羅家英合作拍MV，她表示：「好特別嘅組合，同埋我去到嗰度，準備拍嘅時候，至知道有家英哥，因為家英哥喺馬來西亞都好出名。」明禎自言完全唔認識家英哥，拍攝當天才第一次見面，因為明禎的緋聞男友Edan呂爵安跟家英哥私下十分老友，問到Edan有否去拍攝現場探班？明禎嚴肅地答：「沒有。」該MV在吉隆坡拍了三天，談到家英哥，林明禎笑指：「佢好好笑！仲喺現場唱粵曲，每個人都好開心！」她自言近期很少機會講廣東話，坦言生疏了不少。林明禎自2024年上映作品《手機見鬼》後已沒有接拍港產片，她透露農曆年後將會拍劇及電影，當中3月至4月更參演高志森欽點接拍的馬來西亞版《富貴逼人》，片中與李麗珍飾演母女，明禎會是三姐妹的大家姐，會以廣東話演出，暫時未見到李麗珍，兩代女神合作，她自言：「我很喜歡她！她很漂亮，有機會跟她合作很期待看到她本人，我還未見過她本人，我能做她女兒很榮幸！」目前還未知道兩位妹妹的人選。

細佬婚禮上喜極而泣 林明禎家中最近又迎來喜事，早前在馬來西亞出席排最細的弟弟婚禮，提起她在婚禮上喜極而泣：「我唔知我會喊㗎！會諗起，因為佢哋細細個都係由我照顧大，因為媽媽以前工作忙，尤其係我最細嘅細路，佢出世後我媽媽就去工作，從他的baby時候照顧到大，抹屎抹尿、餵他飲奶瞓覺，真的好像媽媽一樣！」見細佬結婚時又高又帥，令她份外感動。兩位胞弟已成家立室，明禎坦言婚禮上被親朋戚友問到何時嫁人，她說：「好多人問，我就說，口沒有關係啦！我的事業最好，我最多錢啦！我還想要繼續賺更多錢！」明禎家姐細佬當時聽得很開心，她承諾將來會照顧家人，媽咪亦沒有催結婚，媽咪認為只要她開心就可以。

呢個年紀有BB係緣份 至於理想結婚年齡，35歲的明禎則表示：「這個真的講不準、很隨緣。沒有適合結婚的年紀。」問到會否考慮奉子成婚？她答：「如果我呢個年紀有BB都係好好嘅緣份，我唔介意，如果遇到對的人、有寶寶，我就結吧！但是我媽媽可能會介意。」明天返回馬來西亞宣傳賀年歌，談到黃子華、Edan各自有賀歲片在香港上映，她稱若果有香港電影在馬來西亞上映都會支持。本月21日是Edan生日，她強調沒有向對方送生日禮物，問到有否跟Edan聯絡？明禎即露出尷尬笑容，表示朋友生日都會傳短訊祝對方生日快樂，再追問關於Edan，她笑指：「我太耐冇見你哋，我已經冇智慧去回答這些問題。」之後她表示今天只講自己，不談論其他人。