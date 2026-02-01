ERROR三缺一參與親子跑嘉年華 193郭嘉駿被雪放長假搵阿Dee傾足7粒鐘

193近期接連缺席多個活動，包括日前的《骰界》記者會及訪問，193日前在自己的生日會感觸落淚，並承認任性及衝動失言，傷害疼錫自己的人！193早前公開炮轟經理人鄧永鑄(阿濟)，他承認跟公司鬧得不愉快；是次活動，經理人花姐（黃慧君）、濟哥亦有陪同出席，ERROR三子談到193未有現身，加上有部分已報名親子跑的粉絲要求退款，阿Dee回應：「知道知道！（公司會安排退款？）呢樣要睇公司安排，我唔知㗎喎，要等我做咗CEO先答到，都快㗎喇！」對於傳出公司正雪藏193，阿Dee稱對方獲公司安排請了個「大假」，至於放到幾時？阿Dee：「就視乎佢本人，假期、工作、生活係佢自己決定。」至於放了近一年大假的保錡即以過來人說：「我早排都放咗個假！」阿Dee透露最近有約193見面：「我哋面對面傾，直頭坐喺佢架車度傾，其實主要傾緊放假去邊，可能東南亞、暖啲嘅，可以避一避冬天！」更傾足7小時。

保錡談足球會割席風波

至於另一是非成員保錡，亦鬧出足球會割席風波，他在社交網回應事件，他上載一張背面照片，並發文：「感謝大家關注足球上的發展。首先離開球會是本人決定，已於年頭口頭上巳通知管理層說明不再出席任何比賽；第二離開原因，是跟管理層的管理方法和發展方向存在分歧。本人強烈譴責，歪曲事實顛倒是非。」後來他刪了相關帖文。在活動上，保錡被問起此事時態度軟化，並稱：「之前休息，近期投入返工作，真係缺席咗好多次，真係都冇乜練波或者去比賽。」至於被指態度差，保錡即答：「競技性運動呢，本身都係會有少少口角之爭，確實我態度係有啲差嘅，sorry唔好意思，我係態度有啲差，我都要好好諗下，我做運動唔可以太認真、太投入，因為啲屎波嘅人態度就會比較認真啲囉。」提到發文稱「離開球會是本人決定」，他說：「其實有講過，算啦！退唔退出嘅嘢都唔特別在乎喇！在乎嘅嘢係努力面對而家嘅工作。」他指今次事件，不會影響往後再踢足球，因為35歲都要退役。