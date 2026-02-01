熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-01 00:31
更新：2026-Feb-01 00:31

ERROR三缺一參與親子跑嘉年華 193郭嘉駿被雪放長假搵阿Dee傾足7粒鐘

分享：
192b9626 7b1a 4c0b 8262 b0f6f4ecd772

Edan呂爵安、Ivy So蘇雅琳、Candy王家晴子及ERROR三子出席愉景灣舉行的「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」。 (娛樂組攝)

adblk4

ERROR成員193郭嘉駿疑遭公司雪藏，「被缺席」在愉景灣舉行的「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」，同場還有MIRROR成員Edan呂爵安、COLLAR成員Ivy So蘇雅琳、Candy王家晴及ROVER等同台藝人，變成「三缺一」的ERROR隊友何啟華(阿Dee）、梁業(肥仔)與吳保錡現身活動現場，開腔回應193正被公司放入雪櫃之消息。

0f429c47 9222 461c a663 d609e58a9458 4eafea34 90aa 4537 ac92 3d931ef4f9ad 6baabc35 c558 48b9 8f65 8eb74b141418 56fcddaf 2178 49cc afb8 4ebe05a2525d 9c602c4a bb11 43ff a196 b24823e88e51 9d703203 d1f0 4075 a174 388cbc11c5d1 5b3f0166 4f6f 414a bdcd b10b5007e7a4

已報名fans要求退款

193近期接連缺席多個活動，包括日前的《骰界》記者會及訪問，193日前在自己的生日會感觸落淚，並承認任性及衝動失言，傷害疼錫自己的人！193早前公開炮轟經理人鄧永鑄(阿濟)，他承認跟公司鬧得不愉快；是次活動，經理人花姐（黃慧君）、濟哥亦有陪同出席，ERROR三子談到193未有現身，加上有部分已報名親子跑的粉絲要求退款，阿Dee回應：「知道知道！（公司會安排退款？）呢樣要睇公司安排，我唔知㗎喎，要等我做咗CEO先答到，都快㗎喇！」對於傳出公司正雪藏193，阿Dee稱對方獲公司安排請了個「大假」，至於放到幾時？阿Dee：「就視乎佢本人，假期、工作、生活係佢自己決定。」至於放了近一年大假的保錡即以過來人說：「我早排都放咗個假！」阿Dee透露最近有約193見面：「我哋面對面傾，直頭坐喺佢架車度傾，其實主要傾緊放假去邊，可能東南亞、暖啲嘅，可以避一避冬天！」更傾足7小時。

adblk5

A665208a 8f2d 4f6e 9300 9a92c8897097 59f7e968 0d98 4e22 8880 ebc3da5f5907 Eccdc4be 6b7b 4c5e a48e 57607c2c6b93 Fb2890fa b5bc 4977 aa93 9acc0df068b2 6a135d0c f6bc 457c 9e77 032bd42cdc1b A08a8b58 b16b 4fcd 8b79 c46785c62ef6 5c34e53e e01c 4174 a24f 10d2dab75505 803bee7a a917 47bb aebc f8ef2cfd1de7

保錡談足球會割席風波

至於另一是非成員保錡，亦鬧出足球會割席風波，他在社交網回應事件，他上載一張背面照片，並發文：「感謝大家關注足球上的發展。首先離開球會是本人決定，已於年頭口頭上巳通知管理層說明不再出席任何比賽；第二離開原因，是跟管理層的管理方法和發展方向存在分歧。本人強烈譴責，歪曲事實顛倒是非。」後來他刪了相關帖文。在活動上，保錡被問起此事時態度軟化，並稱：「之前休息，近期投入返工作，真係缺席咗好多次，真係都冇乜練波或者去比賽。」至於被指態度差，保錡即答：「競技性運動呢，本身都係會有少少口角之爭，確實我態度係有啲差嘅，sorry唔好意思，我係態度有啲差，我都要好好諗下，我做運動唔可以太認真、太投入，因為啲屎波嘅人態度就會比較認真啲囉。」提到發文稱「離開球會是本人決定」，他說：「其實有講過，算啦！退唔退出嘅嘢都唔特別在乎喇！在乎嘅嘢係努力面對而家嘅工作。」他指今次事件，不會影響往後再踢足球，因為35歲都要退役。

adblk6

0d519341 4e20 4a3a af6d 191460e70ea9 3ed1ea1c 5907 4f40 9cab 4dfebdf7ba81 6ae49070 98ab 4c93 a79a 7fd887a85d9d 78f533f4 5d8a 49d1 8b33 7572f607e547 9ac1ea20 e155 4c7c 8846 ed7658bf66d2 E617754b 0e4f 4527 b9d8 63039eceb69c Eb24ad6d d953 421c af0a 5daf37ea69f8 D7c0e50f 6546 4b8d b321 06a94528f28e D28c0b78 47b3 4708 a3ef 40ac901e8672 3949a7a6 db35 47fb 87ad a84b3b400e87 7ca6e163 7b5e 419a 9294 b0d44877b770 17701109 c5db 4477 a4c3 1c159cb3f886 547111cd a692 4064 9fdf 96b83ea932d1 D162e254 0baa 44bc bdd3 65f82ba5ba96 8203ea74 79a5 4b0f ba90 f915c535f268

ADVERTISEMENT

【開APP領取】免費換領麥當勞叔叔之家利是封及揮春

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務