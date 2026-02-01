TVB成都市廣播電視台近百藝人聯製春晚 曾展望葉蒨文情侶檔參與煞科儀式

丙午馬年將至，TVB與成都市廣播電視台首次聯合製作賀歲特備節目《馬到功成萬象新2026蓉港新春晚會》，由香港及成都兩地近百位藝人及歌手攜手合作，更互派製作團隊及藝人分別在兩地取景拍攝，直擊兩地市民迎接新年的喜慶盛況，推介香港及成都的「潮玩意」、「潮夜遊」及「潮味道」，藉著音樂、唱歌、舞蹈及武術等，促進兩地特色文化交流，實現跨地域、蓉港共融的農曆春節盛會，與全國以至全球觀眾共迎新春，並祝願廣大觀眾團圓幸福，新一年馬到功成，萬象更新！

全球觀眾共賞 《馬到功成萬象新2026蓉港新春晚會》將於2月15日(年廿八)星期日晚10時於翡翠台播出，世界各地的觀眾可透過不同渠道觀看。節目主持分別有來自香港的汪明荃、陳貝兒、張馳豪，以及成都的袁莉、郭怡飛之外，蓉港春晚匯聚兩地近百位藝人及歌手攜手傾力演出，陣容鼎盛。香港藝人包括陳豪、黎耀祥、黎諾懿、陳展鵬、林夏薇、蕭正楠、劉佩玥、薛家燕、謝雪心、張振朗、劉穎鏇、唐文龍、胡鴻鈞、陳自瑤、何廣沛、吳若希、何依婷、羅天宇、丁子朗、劉丹、羅樂林、單立文、歐瑞偉、滕麗名、湯盈盈、呂慧儀、周嘉洛、樊亦敏、李偉健、林凱恩、古佩玲、焦浩軒、許家傑、冼靖峰、鍾柔美、詹天文、文佐匡、潘靜文、何晉樂、曾展望、葉蒨文、林俊其、羅毓儀、梁敏巧、郭柏妍、阮浩棕、馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、邢慧敏、梁超怡、謝曉瑩、莫宛螢。成都藝人方面則有：王江元、何佳鑫、何邊邊(孫子團)、石嘉佳、黃閔然、席浩銘、黃仁俊、鐘辰樂、高久尚、張榮昊、趙亮、劉飛、王安冉、王嬋、楊乾鑫、杜成婧、關鵬、劉彬意、林鐸、于浩、楊意、陳璞、陳輕語、林銳、王嘉雯、袁宇、劉子涵、成都市文化藝術學校(成都會實驗藝術團)、李雨、四川運動職業學院、GNZ48、CKG48、CGT48、羅明陽、唐蜜、溫鏡涵、楊雪、鄧菲、趙超、張書浩。

鍾柔美有份演出 當早前鬧出連串緋聞及是非的19歲「聲夢小花」鍾柔美，今次亦在《馬到功成萬象新2026蓉港新春晚會》的參演名單之上。經過多月的籌備及拍攝，節目昨日拍攝最後一天新春花車遊外景，大會更特別在電視廣播城舉行煞科儀式，邀請一眾藝人分享拍攝感受，張馳豪、冼靖峰更暢談成都之旅，並親自帶來由成都送出的成都禮物—人見人愛的「熊貓玩偶」及甜蜜多汁的生態水果「蒲江耙耙柑」。最後，一眾藝人一同主持爆破鞭炮氣球儀式，寓意節目順利完成拍攝，並預祝收視爆燈，場面熱鬧。出席藝人包括劉佩玥、郭柏妍、張馳豪、冼靖峰、詹天文、潘靜文、文佐匡、梁敏巧、曾展望、葉蒨文、林俊其、羅毓儀、邢慧敏、梁超怡、馮熙夑、柯雨霏、胡子貝，還有活動司儀陳庭欣。