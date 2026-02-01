洪天明一家四口適應內地生活 爆細仔表演慾強熱愛唱歌有客串演戲

洪天明今日（1日）到屯門大興為24/7 FITNESS 擔任主禮嘉賓，由森美擔任大會司儀，出席的嘉賓包括鄧智堅、潘紹聰、曾錦燊及香港首個體操亞運金牌得主石偉雄等，典禮更有舞龍舞獅助興，由24/7 Fitness 集團董事兼行政總裁 Ingrid Wong及⁠集團股東 Ella Yeung 主持點睛儀式，寓意新店生意興隆、鴻圖大展！

洪天明、森美及24/7 Fitness 集團董事兼行政總裁 Ingrid Wong和集團股東 Ella Yeung 主持點睛儀式。

洪天明表示，從小到大都熱愛運動，一直有健身以確保健康，同時他亦以身作則，督促兩名兒子勤做運動，天明說：「13歲大仔（洪大仁）鍾意運動，最愛踢足球；10歲半細仔（洪竟稀）比較文靜，我都有鼓勵佢盡量揀自己鍾意嘅運動，佢話鍾意體操，當然冇問題，總之有運動就得！」雖然細仔個性偏靜，但反而喜歡唱歌，更渴望出鏡，對幕前興趣極濃，天明笑言：「有時叫細仔幫我拍啲短視頻，佢問我有冇對白，上年我喺橫店拍戲，佢都有客串一個角色，我覺得無所謂，譬如學校有表演，對佢以後可能做經理、CEO，開會都有幫助，正如我想做演員，老竇都支持唔干預，未來條路自己揀，最緊要有一定學業基礎，長大後想做咩都可以。」

最近洪天明舉家移居深圳，一家四口適應情況十分理想，天明表示：「香港同內地生活各有好處，小朋友都適應咗，以前佢哋讀國際學校，而家想喺深圳讀中文好難追，本地學校入唔到，但好在搵到間內地國際學校，中文程度俾佢哋慢慢追上，我覺得中文係世界語言，市場愈來愈大，好多地方用得到！」談到與太太周家蔚的感情，天明坦言：「之前我喺內地工作多，成日唔喺香港，點解搬去內地？就係想我哋多啲喺埋一齊，但好奇怪，搬返內地，我嘅香港工作又多返，舊年先有《墨魚遊戲2》（被封為『遊戲大王』），跟住又有電影《尋秦記》，之後又有抽閃卡（『抽天明最高』）等好多話題，以前做好多野冇乜noise，所以做藝人都要睇天時地利人和。」