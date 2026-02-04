黎諾懿將利是加碼齊齊開心 李佳芯唔怕被親戚問感情事

由黎諾懿、Ali李佳芯主演的馬來西亞黑幫權謀劇《義和》（The Exiled），自開播以來口碑甚佳，更在馬來西亞掀起熱話。為迎接馬年，祈求新一年更多「芯懿CP」合作，二人相約落區買花催運，期間吸引大批巿民圍觀合照，諾懿與Ali十分親民，來者不拒，實行大派福利。

每年新春，黎諾懿與Ali都不約而同在家擺放蘭花，為屋企增添喜慶感，黎諾懿表示：「以前新年，屋企有好多習俗，例如初一唔畀洗頭、掃地，但隨時代轉變，媽咪都唔再理，反而我自己有個習慣，就係買花，因為花有種喜慶感，我多數會買蘭花，會喜歡唔係單一顏色，白𥚃透紅就最靚。」至於向來重視過年的Ali，屋企亦有不少傳統習俗，她說：「大年初一一定去老人家屋企拜年，之前一晚細個總會去行花市，可以乘機出夜街，行到凌晨再買年花返屋企，我仲會爭住買全盒嘅糖果，因為可以買自己鍾意食嘅，糕點就必食年糕，因為好意頭，各方面都年年高嘛。」

期望《義和》開續集 講到跟親友拜年，未知Ali可會擔心被催婚？Ali聞言即哈哈大笑：「近十年都唔怕親戚問嘢，因為已經有抗體，反而最怕親戚唔問，因為有部分親戚可能一年先見一兩次，所以我寧願每次見面都更新近況，唔怕佢哋問。」黎諾懿就表示本身親戚不多，不會有尷尬問題出現，過往新年都會帶仔仔旅行，不過今年他選擇留港度歲，利是預算更會加碼，他指：「利是方面會加碼，希望派畀工作人員、一齊工作嘅同事，大家可以一齊開心。」

提到《義和》在馬來西亞反應理想，贏得口碑收視，對此黎諾懿與Ali感到十分鼓舞，更期望可以開拍《義和》續集，當中Ali表示希望新一年，透過不同形式：電視劇、電影、YouTube Channel等展現給觀眾，繼續作多方面嘗試。