呂爵安強調情人節留港宣傳《金多寶》 珍惜跟Anson Lo合體開騷

呂爵安(Edan)今日到旺角出席香水活動，早前他中了兩張40元的六合彩，他說︰「40蚊之前都有中過，我買咗廿張，所以都係蝕錢。呢掛自己都係想食住宣傳《金多寶》，買下電腦飛，睇下會唔會都中到『金多寶』。」他亦不忘預告8號將會是《金多寶》首演。Edan笑謂自己有少少買上癮，不時會看下投注戶口會否突然有進帳。

問到今個新年會否約打牌，Edan表示未約，對於Jeremy不想約肥仔，他指肥仔教曉他不同麻雀玩法，更指肥仔近日玩「五谷豐收」，自言已經跟不上肥仔的進度。對於阿佘「投訴」沒有鬆章給她，Edan直言是戰場，要尊重她所以不會鬆章。問到哪一位是「水魚」，他指對上一次運氣較差的是Stanley。談起Stanley宣布訂婚，他搞笑指對方在《全民造星》已經開始幫他構思求婚，及後表示Stanley私下曾提及何時及如何求婚，但有關詳情要由Stanley親自宣布。問到何時到他，他笑謂現時要跟小儀搞離婚手續。

Edan透露情人節將會留港出席《金多寶》謝票，揚言會謝足12小時，特別強調自己會在香港謝票，再問到有沒有邀請林明禎欣賞《金多寶》，他說︰「無邀請到，多謝大家關心！(做咩咁封口？)我依家以事業為重！」問到是否情海翻波，就笑稱「唔回應」。

Edan坦言能跟Anson Lo開騷的次數不多，今次是應客戶邀請。

對於Lokman想開跨年騷、戶外演唱會，Edan表示一齊看公司安排，認為MIRROR的演唱會已經有一段時間沒有開，也想留給fans一個美好回憶。問到最想跟哪一位成員一齊開騷，他表示沒有所謂，最重要有新鮮感，盼今年多不同小組演唱會。他表示現時會忙《金多寶》宣傳，4月跟Anson Lo的演唱會現階段在度流程，但很多內容仍未落實。他指今次跟Anson Lo開騷不是由公司籌辦，而是客戶邀請，所以不會考慮CP問題，自己會好好珍惜跟Anson Lo一齊開騷的日子。他說︰「有得一齊開騷唔會有幾多次，可能係唯一一次，我就會當玩，同一個好好朋友一齊享受。」他稱大家不會看到二人咀咀，始終不是以劇中角色的設定去籌備內容。