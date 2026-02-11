尋秦記｜林峯原來同三弟有聯絡好奇古天樂唔問自己 雪梨見到凳舞片大讚腰力勁

《尋秦記》票房衝破8888萬，加上在金像獎獲11項提名，除了入圍「最佳電影」外、古天樂獲提名「最佳男主角」、滕麗名角逐「最佳女配角」，洪金寶則提名「最佳動作設計」。網民對林峯未能憑大王一角獲影帝提名大感不滿，但他出席慶功宴時心情未受任何影響。他回覆傳媒時表示會繼續努力，多謝大家支持，最重要是角色令人鍾意。

今次慶功宴上除了有「趙倩」雪兒、「雅夫人」雪梨、「朱姬」姚瑩瑩、「龍陽君」蓋鳴輝外，更驚喜見到網民召喚多時的「三弟」劉嘉龍。古天樂受訪時透露是林峯有對方的電話，阿峯直言間中有跟劉嘉龍保持聯絡。問到為何現在才找對方，他說：「佢（古天樂）都無話要搵佢！我上次聽到時，都『下？你想搵佢，你唔問我！』我都係嗰時先知！」他稱當年大家一齊剛入行，年齡相若，所以跟他相熟，至今仍間中有聯絡。他又提到知道古天樂要找他時，便致電給劉嘉龍，自嘲變成「尋人記」。問到有沒有找「趙高」王偉樑，他表示沒有對方電話。

提到古天樂在情人節搞簽唱會，林峯表示因為只得一星期假，一定要「交人」，他說：「要陪太太同囡囡，屋企人好重要，個幾月唔見屋企人都掛住。」問到會不會買唱片支持古天樂，他表示一定，並透露古天樂的新碟收錄了《天命最高》會唱「誰和誰」，將曼德拉效應成真。對於他們為《天命最高》拍新春版，他希望新年每一個商場播出。

雪梨早前跟朋友聚會時，對方讓她看林峯跳凳舞的影片，驚嘆「盤兒條腰咁勁！咁犀利！」林峯即謙稱「OK啦！全靠以前拍戲啲衫重，練到條腰！」姚瑩瑩表示如今再見林峯，見到他成家立室很開心。對於阿滕入圍角逐女配角，問會否為她造勢，瑩瑩稱相信公司會安排。