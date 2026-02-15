丁子朗被指炫富認唔夠周詳 預告將公開澳洲性感內衣照

丁子朗昨日（14日）到沙田馬場出席TVB賽馬日。談到他與吳若希及戴祖儀早前到澳洲拍攝綜藝節目《他們的澳洲駕期》，在社交網分享一段「如何度過10小時經濟艙」的影片在內地掀起風波。他表示影片內容是按照另一條影片作二次創作，「估唔到喺唔同平台反應唔一樣」。他說：「我哋雖然係無心，但唔可以話自己無辜，因為的確令人有hard feeling，真係經一事長一智，知道每一個受眾都唔一樣。」
他指影片原意是宣傳他們的節目，在IG反應是大家覺得搞笑，在另一平台卻是另一反應，坦言自己認知度不足。他又提到今次是大家一齊構思，當發生今次事件之後，所有人立即開會，思考如何部署下一步，而且他們會作出戰略性調整。
丁子朗表示今次拍攝很開心，他稱當時公司問到誰跟他最老友，當下只想到吳若希及戴祖儀。他說：「我哋三個真係好friend ！點知公司真係俾我哋去，同埋今次係自駕遊！開頭同啲crew講去邊度，但係點知我哋太開心，傾下揸下唔知去邊度，啲crew提我哋跟返條路線，去到後期就話『冇所謂啦，你哋想去邊就去邊。』公司真係俾錢我哋三個好朋友去旅行！我覺得呢啲節目要做多啲！」
他預告戴祖儀將會盡騷美腿，令觀眾大飽眼福，更笑謂導演也流晒鼻血。提到他也要除衫，他笑謂自己在《森美旅行團》已經「除到無得再除」。他更爆料稱在澳洲期間被吳若希拍下超性感的內衣照。他說：「吳若希幫我同戴祖儀喺酒店房入面影咗一輯性感內衣相，佢話自己都係任務，冇所謂啦幫大家影。成間房係得我同佢，佢同戴祖儀，啲相真係好靚，我真係好想po！監製就話等節目播出先至擺上去，我都好期待！」