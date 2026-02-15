丁子朗被指炫富認唔夠周詳 預告將公開澳洲性感內衣照

丁子朗昨日（14日）到沙田馬場出席TVB賽馬日。談到他與吳若希及戴祖儀早前到澳洲拍攝綜藝節目《他們的澳洲駕期》，在社交網分享一段「如何度過10小時經濟艙」的影片在內地掀起風波。他表示影片內容是按照另一條影片作二次創作，「估唔到喺唔同平台反應唔一樣」。他說：「我哋雖然係無心，但唔可以話自己無辜，因為的確令人有hard feeling，真係經一事長一智，知道每一個受眾都唔一樣。」

他指影片原意是宣傳他們的節目，在IG反應是大家覺得搞笑，在另一平台卻是另一反應，坦言自己認知度不足。他又提到今次是大家一齊構思，當發生今次事件之後，所有人立即開會，思考如何部署下一步，而且他們會作出戰略性調整。