金多寶｜翁子光有意邀Lokman參與謝票 呂爵安戥蔡俊彥唱歌獲盛讚開心

呂爵安(Edan)、金燕玲、鍾雪瑩、李尚正、楊詩敏、導演翁子光昨日(14日) 出席賀歲片《金多寶》謝票活動，與觀眾一齊慶祝情人節。翁子光接受訪問表示第一日正式開畫已經累積票房有160萬，並表示：「好多學校啱啱先開始放假進入過年氣氛，之前都多咗香港人去第二度旅行或消費，但我覺得今年多咗香港人留喺度，我都好開心。」翁子光透露第一日謝票場次多達20場。金燕玲則表示：「聽到觀眾喺現場嘅反應，就好開心。」

Edan計劃與家人齊去睇《金多寶》 Edan透露父親已經率先去了電影院看《金多寶》，他表示有計劃與家人齊去戲院看。李尚正表示非常榮幸能與鍾雪瑩為電影主題曲《萬幸》填詞，大讚Edan唱得好有感情。談及Edan蔡俊彥(Ryan) 為機管局獻唱獲盛讚，Edan回應：「我戥佢好開心，因為佢真係好鍾意唱歌，希望佢未來有更加多音樂發展嘅機會。」

Lokman被指似李尚正面有難色 談及會否考慮邀請楊樂文(Lokman) 參與謝票場次，翁子光表示：「我都想嘅，其實好多人問我點解會搵Lokman去做，因為開會有人擺咗張相問我搵邊個演員做。我攞起一張相問係咪李尚正後生嘅樣，跟住有人同我講其實係Lokman。」翁子光指非常欣賞Lokman在電影《命案》的演出表現，並透露曾經向Lokman提問：「有冇人話你似李尚正」，不過Lokman的表情卻面有難色。