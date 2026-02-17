奧瑪花曼嫁女 Maya Hawke結婚獲《怪奇物語》拍檔拉隊到賀

《標殺令》(Kill Bill)女星奧瑪花曼(Uma Thurman)的27歲女兒Maya Hawke，在今年情人節(2月14日)出嫁，與美國歌手男友Christian Lee Hutson在紐約舉行婚禮，Maya有份參演的Netflix大熱劇《怪奇物語》(Stranger Things)多位好拍檔亦有拉隊到賀。

交往4年拉埋天窗

奧瑪花曼為影星前夫伊芬鶴健(Ethan Hawke)所生的乖女Maya，入行9年已參演多部影視作品，近日她與交往4年的Christian Lee HutsonMaya拉埋天窗，一對新人在紐約一間教堂行禮，Maya身穿白色經典婚紗，在父親伊芬鶴健陪同下步入教堂行禮，而母親奧瑪花曼亦有見證女兒的人生大事。除了Maya的父母成為焦點外，《怪奇物語》演員們包括Finn Woldhard、Gaten Matarazzo、Caleb McLaughlin、Sadie Sink、Natalie Dyer、Charlie Heaton、Joe Keery均有出席婚禮，跟新娘子一同分享喜悅，

Christian Lee Hutson今年35歲，是一位才華洋溢的創作歌手，他與Maya相識多年，更為Maya兩張唱擔任監製，由音樂夥伴發展成夫妻。