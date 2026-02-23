臥底嬌娃｜張曦雯認恨拍拖一切隨緣 陳瀅「馬上有仔」惹大肚疑雲

三人在《臥底嬌娃》中有不同造型，Kelly對於化身性感兔女郎自言也是一個突破，劇中跟黃子恆有親熱場面，她表示確有點尷尬：「因為我好少拍呢類戲，我自己睇都覺得好尷尬，跟住仲要騎上佢度，鏡頭拍下去好似見到佢真係摸落去咁…哈哈！」Kelly透露該場戲拍攝順利，雖然自己內心好怕醜，但都會很專業，寧願拍攝時放膽點去演，大家都不用太尷尬。至於陳瀅的「黃金32C」造型相當吸睛，她指拍攝時現場沒有太多人，導演只用他的iPhone拍攝，過程很隨意及好快結束，沒有太大件事。問到收視好會否派福利？陳瀅提議收視25點就一齊跳唱劇中歌曲，之後卻改口：「去到22點唱歌、25就跳舞啦！」Kelly聽罷即笑言：「咁忙呀？不如一次過搞掂啦？」Yumi亦插嘴：「30點就表姐(張曦雯)穿比堅尼、40就Jeannie著埋比堅尼。」三人爆笑地出現意見分歧，Kelly笑稱大家要私底下開會商量。