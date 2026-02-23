臥底嬌娃｜張曦雯認恨拍拖一切隨緣 陳瀅「馬上有仔」惹大肚疑雲

由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的TVB新劇《臥底嬌娃》，今晚(2月23日)起逢周一至五晚8點半翡翠台播出，三位女主角張曦雯(Kelly)、陳瀅(Jeannie)、羅毓儀(Yuki)偕同劇拍檔昨日拉隊到鑽石山宣傳造勢。
三人在《臥底嬌娃》中有不同造型，Kelly對於化身性感兔女郎自言也是一個突破，劇中跟黃子恆有親熱場面，她表示確有點尷尬：「因為我好少拍呢類戲，我自己睇都覺得好尷尬，跟住仲要騎上佢度，鏡頭拍下去好似見到佢真係摸落去咁…哈哈！」Kelly透露該場戲拍攝順利，雖然自己內心好怕醜，但都會很專業，寧願拍攝時放膽點去演，大家都不用太尷尬。至於陳瀅的「黃金32C」造型相當吸睛，她指拍攝時現場沒有太多人，導演只用他的iPhone拍攝，過程很隨意及好快結束，沒有太大件事。問到收視好會否派福利？陳瀅提議收視25點就一齊跳唱劇中歌曲，之後卻改口：「去到22點唱歌、25就跳舞啦！」Kelly聽罷即笑言：「咁忙呀？不如一次過搞掂啦？」Yumi亦插嘴：「30點就表姐(張曦雯)穿比堅尼、40就Jeannie著埋比堅尼。」三人爆笑地出現意見分歧，Kelly笑稱大家要私底下開會商量。
羅毓儀跟男友上廣州見家長
新年期間，Kelly跟媽咪拜神、去慈山寺，又有食媽咪做的蘿蔔糕應節。陳瀅則有去嘉年華及行花市買桃花，她更分享小故事，過年期間我跟好姊妹JW寫揮春：「佢(JW)寫咗『馬上有仔』俾我，當然唔係生仔意思，我就貼咗屋企，所以現在個個一入到我屋企，第一個反應都誤會，我即解釋唔係生仔個仔。」JM都想好姊妹快點拍拖，陳瀅目前把「馬上有仔」貼在桃花前面望早日應驗。去年回復單身的Kelly對於拍拖表示會隨緣， 但承認女孩子都會想談戀愛。Yuki日前則跟了男朋友Kris林俊其返廣州過年，見家長拜年，表示見盡他成條村的親戚，所以好開心逗了很多利是，但談到是否準備做新抱仔，Yumi就表示未有咁快。