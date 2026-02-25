臥底嬌娃｜陳瀅「黃金32C」畫面爆迴響 與李海銅「暖心閨密」獲封潛力 CP

由馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等合演的無綫劇集《臥底嬌娃》，昨晚播出的一集講述江妙姿(陳瀅飾)因鄰居德森(馮皓揚飾)心智錯亂殘殺父親，大受打擊，幸得摯友蘇嘉盈(李海銅飾)安慰，渡過難關，可惜卻突傳嘉盈死訊。憑「班花級」顏值備受關注的李海銅，獲網民封為孫慧雪及李佳芯2.0，昨晚角色突然死亡，不少觀眾大感驚訝及可惜，直指李海銅和陳瀅甚有潛質成為she she CP。同時，陳瀅為配合劇情穿低胸吊帶背心上陣，高角度拍攝的畫面盡顯「黃金32C」驕人身材，震撼觀眾眼球。
感激陳瑩照顧新人
李海銅演的嘉盈在《臥底嬌娃》中，人設夠貼地又仙氣十足，對好友妙姿無微不至，在妙姿傷心失意時，不但抱著對方柔聲安慰，還義氣十足主動提供實際支援；心思細密的嘉盈，還出盡法寶送上對妙姿極具意義的狗仔水樽，十分窩心，難怪網友大感不捨。劇中李海銅對陳瀅無微不至，但劇外則反過來是陳瀅對當時仍是新人的李海銅相當照顧，李海銅接受TVB訪問時透露，「因為我成日都好緊張，佢會拍我膊頭叫我放鬆啲，又好有耐性同我對戲，仲好願意接納我嘅提議，所以好感激佢。」她憶述首天拍戲放晚飯，陳瀅特地帶她去canteen食飯，大家傾偈互相認識，「我記得有一場有好多對白要講，可能我講得太快，節奏有啲奇怪，自己又緊張，但阿瀅超好，捉住我手臂話慢慢嚟唔好急，叫我諗多啲平時同好朋友傾偈係點。」
喊功漸趨成熟
至於陳瀅演的江妙姿，平時在警局沉默寡言，原來有段不堪回首的過去，妙姿初出茅廬時，曾遭前僱主要求拍下賣弄身材的影片，更因而獲封「黃金32C」，令她在警局備受非議。為配合劇情，陳瀅需穿上低胸吊帶背心配合高角度拍攝。為令陳瀅拍攝時感覺更安心，當日現場沒有太多工作人員，導演拍攝前讓陳瀅過目所有素材予以保障。陳瀅笑指是全劇最性感的一幕，昨晚播出後在網絡引發極大迴響，網民大讚陳瀅「愈嚟愈靚」，並大讚三名嬌娃各有千秋，甚具追看性。昨晚，陳瀅強忍喪友傷痛、含淚與上司黃子雄對話一幕，亦展現了日趨成熟的喊功。