臥底嬌娃｜陳瀅「黃金32C」畫面爆迴響 與李海銅「暖心閨密」獲封潛力 CP

感激陳瑩照顧新人

李海銅演的嘉盈在《臥底嬌娃》中，人設夠貼地又仙氣十足，對好友妙姿無微不至，在妙姿傷心失意時，不但抱著對方柔聲安慰，還義氣十足主動提供實際支援；心思細密的嘉盈，還出盡法寶送上對妙姿極具意義的狗仔水樽，十分窩心，難怪網友大感不捨。劇中李海銅對陳瀅無微不至，但劇外則反過來是陳瀅對當時仍是新人的李海銅相當照顧，李海銅接受TVB訪問時透露，「因為我成日都好緊張，佢會拍我膊頭叫我放鬆啲，又好有耐性同我對戲，仲好願意接納我嘅提議，所以好感激佢。」她憶述首天拍戲放晚飯，陳瀅特地帶她去canteen食飯，大家傾偈互相認識，「我記得有一場有好多對白要講，可能我講得太快，節奏有啲奇怪，自己又緊張，但阿瀅超好，捉住我手臂話慢慢嚟唔好急，叫我諗多啲平時同好朋友傾偈係點。」