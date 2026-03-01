熱門搜尋:
出版：2026-Mar-01 20:11
更新：2026-Mar-01 20:11

張繼聰不捨囝囝到澳洲升學 陳家樂見衛詩雅宣讀名單已有預感入圍金像獎

A8697f00 aa87 4af7 829e ad52a5701bf0

陳家樂、張繼聰為電影到銅鑼灣大派爆谷。（周令知攝）

張繼聰、陳家樂、陳國邦以及VIVA成員馬思惠（Macy) 一齊到銅鑼灣大派爆谷宣傳電影《衝鋒：火拼》。由於今次拍攝有不少打鬥場口，阿聰爆張文傑身兼動作指導，一度受傷送院，相對之下自己受的傷比較輕。他透露拍攝一場穿玻璃的戲，雖然已經跟足指示，但仍難以避免被糖膠玻璃割到。他又談到安志杰及張文傑的打戲非常精彩，有一場三人打交戲，自己非常擔憂身手不及他們好而累街坊。

家樂坦言打鬧場口非常難忘，跟張文傑對打前也會預先排練，自己有時需要持棍打阿聰，有時會記錯步驟而誤傷對方。他又表示拍攝初期需要換彈，但雞手鴨腳，相反安志杰非常熟練。陳國邦指今次的打鬥、爆破場口會令觀眾大開眼界，Macy透露今次是她第一次拍開槍戲，以前也沒有接觸過槍械，體驗到後座力的威力，自己在正式埋位前也跟動作指導反覆練習。

9971fd06 3c33 4a17 9d0b b72fccc4a618 Acaf398e 46bb 4aa6 b64a 979cdd497f3f Fd7affaf 0f89 4f12 8a9b 9e0ea146af36 864b6da4 7589 47e3 b8f7 543f0aa8c94f

提到張瞻到海外升學，阿聰表示心情複雜，自己仍需時間適應，一方面不捨，另一方面開心囝囝大個仔，並透露張瞻不時在群組內分享近況。他又透露自己在回程返香港時，不停流眼淚，只好扮鼻感敏向太太拎紙巾，甚至上到飛機派餐時，自己仍是雙眼通紅。

談到宣布金像獎一刻，衛詩雅讀出陳家樂獲影帝提名時表現激動，家樂笑謂曾著對方無論如何也要讀出他的名字，自己見到她打開名單時的反應，已預感自己有份，而且由一位相識廿幾年的戰友讀出自己名字時，意義重大。　

Fbb04994 b732 488e be6d 2cfcd562cb82 7b6eedd5 af48 4d1d a4f6 a82215e54e0a WhatsApp Image 2026 03 01 at 14.31.10 (1) 4047d4d0 27ed 4049 8c39 9d880afedb07 3517e5f1 a93b 4e4f ad0b ada498a710bb B9958b9d 1ced 43d6 9eb4 0934cd0bf16c 395a0b74 6388 45f4 93a6 fae83c78c529 1c9bf281 3a44 4dc9 b791 33281eebd07f 242fa04b 7076 4540 8806 f9d6218b358f

