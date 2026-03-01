張繼聰不捨囝囝到澳洲升學 陳家樂見衛詩雅宣讀名單已有預感入圍金像獎

張繼聰、陳家樂、陳國邦以及VIVA成員馬思惠（Macy) 一齊到銅鑼灣大派爆谷宣傳電影《衝鋒：火拼》。由於今次拍攝有不少打鬥場口，阿聰爆張文傑身兼動作指導，一度受傷送院，相對之下自己受的傷比較輕。他透露拍攝一場穿玻璃的戲，雖然已經跟足指示，但仍難以避免被糖膠玻璃割到。他又談到安志杰及張文傑的打戲非常精彩，有一場三人打交戲，自己非常擔憂身手不及他們好而累街坊。

家樂坦言打鬧場口非常難忘，跟張文傑對打前也會預先排練，自己有時需要持棍打阿聰，有時會記錯步驟而誤傷對方。他又表示拍攝初期需要換彈，但雞手鴨腳，相反安志杰非常熟練。陳國邦指今次的打鬥、爆破場口會令觀眾大開眼界，Macy透露今次是她第一次拍開槍戲，以前也沒有接觸過槍械，體驗到後座力的威力，自己在正式埋位前也跟動作指導反覆練習。