張繼聰不捨囝囝到澳洲升學 陳家樂見衛詩雅宣讀名單已有預感入圍金像獎

張繼聰、陳家樂、陳國邦以及VIVA成員馬思惠（Macy) 一齊到銅鑼灣大派爆谷宣傳電影《衝鋒：火拼》。由於今次拍攝有不少打鬥場口，阿聰爆張文傑身兼動作指導，一度受傷送院，相對之下自己受的傷比較輕。他透露拍攝一場穿玻璃的戲，雖然已經跟足指示，但仍難以避免被糖膠玻璃割到。他又談到安志杰及張文傑的打戲非常精彩，有一場三人打交戲，自己非常擔憂身手不及他們好而累街坊。
家樂坦言打鬧場口非常難忘，跟張文傑對打前也會預先排練，自己有時需要持棍打阿聰，有時會記錯步驟而誤傷對方。他又表示拍攝初期需要換彈，但雞手鴨腳，相反安志杰非常熟練。陳國邦指今次的打鬥、爆破場口會令觀眾大開眼界，Macy透露今次是她第一次拍開槍戲，以前也沒有接觸過槍械，體驗到後座力的威力，自己在正式埋位前也跟動作指導反覆練習。
提到張瞻到海外升學，阿聰表示心情複雜，自己仍需時間適應，一方面不捨，另一方面開心囝囝大個仔，並透露張瞻不時在群組內分享近況。他又透露自己在回程返香港時，不停流眼淚，只好扮鼻感敏向太太拎紙巾，甚至上到飛機派餐時，自己仍是雙眼通紅。
談到宣布金像獎一刻，衛詩雅讀出陳家樂獲影帝提名時表現激動，家樂笑謂曾著對方無論如何也要讀出他的名字，自己見到她打開名單時的反應，已預感自己有份，而且由一位相識廿幾年的戰友讀出自己名字時，意義重大。