【多圖】張馳豪獲高人指點要事業為重 羅啟豪與IdG Bubbles同Honey Punch提早過元宵

張馳豪、羅啟豪、IdG Bubbles及Honey Punch，日前到黃埔出席《元宵星願園遊會》與現場觀眾預祝元宵，大玩應節遊戲兼載歌載舞，場面熱鬧喜慶。率先出場的IdG Bubbles成員笑言農曆新年期間最開心是可以與家人團年，更即場大玩猜燈謎，與樂迷互動。她們一連唱出《超級愛！》、《每年二月你擁有》及《謝謝您！》三首歌曲，展現青春活力。IdG bubbles透露農曆新年期間相約前往北海道旅行約一星期，至於元宵節，她們期待可以一起食湯圓和猜燈謎。主持黎莉即考驗她們一條燈謎，Anesa極速估中是「黃埔號」，她表示：「我由細到大都係住黃埔。」

隨後她們再接受主持考驗，大爆成員之間的趣事，由「最為食成員」鬥到「最有愛成員」，全體成員不約而同指住家鑾，大爆她最為食，更踢爆她：「佢最鍾意食澱粉質，最鍾意食米線同飯，喺北海道臨走時佢食咗三碗炒飯。」家鑾即一臉尷尬表示：「因為太好食。」引得全場笑聲不斷。

接著出場的Honey Punch亦先後送上《蝶式》、《滑到入心》及《Hug Hug》，身穿熱褲短裙的她們露出小蠻腰，並載歌載舞，引來台下尖叫聲不絕。提到農曆新年，她們開心表示：「我哋去咗澳門參加花車巡遊表演，以前坐喺電視前面睇，依家變咗係表演嗰個。」之後Honey Punch大玩遊戲，成員輪流抽出隊友名字並模仿對方的神態動作，各人都極速估中隊友，大展急才與密契。

羅啟豪與張馳豪亦分別登場，為觀眾獻上醉人情歌。羅啟豪唱出《小鬼主意》、《畫中密碼》及《月球上的藍玫瑰》，期間更邀請兩位幸運觀眾上台猜燈謎，答中者更獲得與偶像即影即有的合照機會，場面溫馨。玄學小仙女Tasha用易經塔羅牌為大家占卜運程，她表示張馳豪來年應以事業為重；羅啟豪與IdG bubbles同樣在事業與名利都相當好；Honey Punch成員單身的會脫單，人緣亦非常之好，令眾人相當開心。

壓軸出場的張馳豪，鬼馬地以「古代文人念詩」方式念出自己歌曲的歌詞，邀請粉絲競猜歌名，場面有趣，勝出的歌迷更可以與偶像合照留念。之後張馳豪接連演唱了《紅豆》、《山系戀人》及《一個人的生日歌》，為活動畫上圓滿句號。