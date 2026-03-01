熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-01 22:15
更新：2026-Mar-01 22:15

【多圖】張馳豪獲高人指點要事業為重 羅啟豪與IdG Bubbles同Honey Punch提早過元宵

分享：
PHOTO 2026 03 01 22 02 23 43

張馳豪、羅啟豪、IdG Bubbles及Honey Punch，日前出席活動，和觀眾預祝元宵，大玩應節遊戲兼載歌載舞，場面熱鬧喜慶。（娛樂組攝）

adblk4

張馳豪、羅啟豪、IdG Bubbles及Honey Punch，日前到黃埔出席《元宵星願園遊會》與現場觀眾預祝元宵，大玩應節遊戲兼載歌載舞，場面熱鬧喜慶。率先出場的IdG Bubbles成員笑言農曆新年期間最開心是可以與家人團年，更即場大玩猜燈謎，與樂迷互動。她們一連唱出《超級愛！》、《每年二月你擁有》及《謝謝您！》三首歌曲，展現青春活力。IdG bubbles透露農曆新年期間相約前往北海道旅行約一星期，至於元宵節，她們期待可以一起食湯圓和猜燈謎。主持黎莉即考驗她們一條燈謎，Anesa極速估中是「黃埔號」，她表示：「我由細到大都係住黃埔。」

adblk5

隨後她們再接受主持考驗，大爆成員之間的趣事，由「最為食成員」鬥到「最有愛成員」，全體成員不約而同指住家鑾，大爆她最為食，更踢爆她：「佢最鍾意食澱粉質，最鍾意食米線同飯，喺北海道臨走時佢食咗三碗炒飯。」家鑾即一臉尷尬表示：「因為太好食。」引得全場笑聲不斷。

PHOTO 2026 03 01 22 02 23 66 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 28 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 16 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 84 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 79 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 83 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 23 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 62 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 59 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 54 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 91 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 68 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 17

接著出場的Honey Punch亦先後送上《蝶式》、《滑到入心》及《Hug Hug》，身穿熱褲短裙的她們露出小蠻腰，並載歌載舞，引來台下尖叫聲不絕。提到農曆新年，她們開心表示：「我哋去咗澳門參加花車巡遊表演，以前坐喺電視前面睇，依家變咗係表演嗰個。」之後Honey Punch大玩遊戲，成員輪流抽出隊友名字並模仿對方的神態動作，各人都極速估中隊友，大展急才與密契。

PHOTO 2026 03 01 22 02 23 38 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 42 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 21 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 55 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 27 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 18 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 2 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 4

羅啟豪與張馳豪亦分別登場，為觀眾獻上醉人情歌。羅啟豪唱出《小鬼主意》、《畫中密碼》及《月球上的藍玫瑰》，期間更邀請兩位幸運觀眾上台猜燈謎，答中者更獲得與偶像即影即有的合照機會，場面溫馨。玄學小仙女Tasha用易經塔羅牌為大家占卜運程，她表示張馳豪來年應以事業為重；羅啟豪與IdG bubbles同樣在事業與名利都相當好；Honey Punch成員單身的會脫單，人緣亦非常之好，令眾人相當開心。

壓軸出場的張馳豪，鬼馬地以「古代文人念詩」方式念出自己歌曲的歌詞，邀請粉絲競猜歌名，場面有趣，勝出的歌迷更可以與偶像合照留念。之後張馳豪接連演唱了《紅豆》、《山系戀人》及《一個人的生日歌》，為活動畫上圓滿句號。

adblk6
PHOTO 2026 03 01 22 02 23 45 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 25 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 12 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 19 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 39 PHOTO 2026 03 01 22 02 23 41

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務