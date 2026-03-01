全城狗狗行善日｜連詩雅林芊妤齊帶愛犬亮相 傅明憲開心港鐵九巴推動人寵共融

「全城狗狗行善日」是愛協的年度旗艦活動。今年的活動以「A Magical Journey for Paws & Purpose」為主題，以5公里長的慈善步行揭開序幕，環繞香港迪士尼樂園度假區步行一周，在幻想道露天廣場完結，並同時在此舉行寵物友善嘉年華。香港愛護動物協會會長傅明憲聯同「全城狗狗行善日2026」大使林芊妤和連詩雅主持起步禮和頒獎儀式。其他同樣熱愛動物的星級參加者包括藝人譚凱倫、黎紀君、鄧洢玲（阿旦）、樂隊Nowhere Boys 主音 Van Chan、女團 Honey Punch、前電台主持思汝及健身教練 Utah Lee 亦齊齊參加慈善步行，身體力行支持動物福利。

愛協會長傅明憲於頒獎典禮致辭，感謝各位參加者用行動支持愛協的動物福利工作，她表示︰「『全城狗狗行善日 2026』今年重返迪士尼並圓滿舉行，凝聚社會力量，為每年逾 4,000 隻由愛協救援的動物發聲，讓牠們在等待拯救、接受治療及尋覓新家的旅程中，獲得更多關注與支持。愛協多項服務主要依靠公眾捐款推行，衷心感謝所有贊助商、合作伙伴及前線團隊的鼎力支持。我亦特別感謝港鐵及九巴積極推動人寵共融，攜手為香港建立更友善的動物社區。」

愛協為參加者籌備了一系列精彩絕倫的活動，包括由「全城狗狗行善日2026」大使林芊妤領導的熱身環節、女團Honey Punch的唱跳表演、還有香港警犬隊和漁護署檢疫偵緝犬隊的示範。在位於香港迪士尼樂園度假區的寵物友善嘉年華集手作、創意、玩樂及寵物知識於一身，包括冒險游戲、寵物友善迷宮、敏捷賽道，還有售賣獨家精品和精選零食的慈善義賣市集。「全城狗狗行善日2026」大使林芊妤和連詩雅亦與愛協會長傅明憲在頒獎典禮上分享對動物福利的看法。