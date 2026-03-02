張繼聰周秀娜獲攝影師眼中魅力男女演員獎 老闆古天樂現身見證

張繼聰憑《金童》獲提名金像獎最佳男主角，昨晚(1日)獲香港專業電影攝影師學會(H.K.S.C.)「攝影師眼中最具魅力男演員獎」，太太謝安琪和古天樂亦現身見證他獲獎。曾在電影《馬達・蓮娜》與阿聰合作的周秀娜則獲頒「攝影師眼中最具魅力女演員獎」，這亦是她被李家誠入稟高院控告誹謗騷擾後，首次出席頒獎禮並領獎。

張繼聰從劉偉強手上接過獎座，形容這是很大鼓勵，他謙說自己的『camera face』未必突出，能獲專業攝影師認可已感到滿足，認為演員的表現需要藉由攝影師鏡頭才能完整呈現，彼此情誼深厚，「同時恭喜Chrissie(周秀娜)同佳哥(梁銘佳)得獎！仲有好多謝我生命中兩個好重要嘅人：古老闆(古天樂）同老婆謝安琪。」他亦透露，四月將於香港舉辦演唱會，並於七月推出舞台劇，期盼未來有更多電影項目落實發展。

周秀娜多謝曾合作的攝影師，「感謝他們的專業，讓我和我的角色都展現出魅力。自加入電影圈以來，遇到的導演、攝影師及所有工作人員都對我非常好，香港電影帶給我很多收穫和感動。」她亦透露，近期難得放假，計劃外遊，享受短暫的休息時光。 今年「年度最傑出攝影獎」由梁銘佳憑《再見UFO》榮得，去年他亦憑《地母》勇奪金馬獎最佳攝影。