Bob林盛斌露股賀年 王晶囡囡王海榛求金牌媒人撮合：係咪我哋又要去拜狐仙？

Bob林盛斌身為「棋人娛樂製作」老闆之一，近年公司搞得有聲有色，今日更宣布應昌佑、劉晨芝、許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）及王晶乖女Dada王海榛（前名：王子涵）亦加盟成為旗下藝人，並聯同王鎮泉、余迪偉等出席《The Best Awaits 棋人先聲迎新聚》。

Dada搵男友要孝順有才華 Bob受訪大讚4位新加盟藝人，認識多年及各有潛質，談到Charmaine，他指：「我之前睇佢YouTube嘅時候，睇到佢同爸爸嘅互動，我覺得好正，好好睇、好笑，跟住舊年時候，我就同佢講大家有冇機會合作，大家深入了解過，佢了解到我哋公司文化，在一個好舒服，大家冇乜太大壓力條件，跟住大家就一齊合作。」余迪偉跟Dada、應昌佑曾經合作舞台劇，他打趣叫記者們詢問Bob的媒人事業，在旁的Dada即搭嘴：「唔好淨係理陳庭欣先得㗎！」劉晨芝踢爆：「你應承話胡定欣之後就係我！」Dada再問：「係咪我哋又要去拜狐仙啊？」Bob問到兩位的擇偶條件，Dada希望對方要有才華、孝順，覺得孝順的男生壞極有譜；至於劉晨芝首先舉出要有6嚿腹肌，之後稱講笑，改口指最重要是要有上進心、勤力、友善等等，

大女Faye上段感情緣已盡 談到Bob、陳山聰、梁烈唯投資兼主演的馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》，在當地已經突破400萭票房，片商日前公開Bob在電影的露股一幕，對於自己被剝褲露出八月十五，他回應：「露pat pat嗰張相，去到最後一幕，導演叫我哋自己去度點玩，佢兩條友都痴鬼線，一個按我埋牆，另一個就剝我條褲，真係成個籮柚現晒出嚟，如果你馬來西亞係出唔到街，過唔到電檢。」感謝大馬觀眾支持，若票房持續上升或會著護士裝出來見當地影迷。

今年農曆年忙得不可開交，Bob只得初一初二陪家人食飯，初三去了澳門做花車巡遊主持，初四一早就飛，到初八回來，初九又立即開工。問起大女林霏兒（Faye）有否帶另一半返家食飯見家長？Bob表示：「冇啊！佢有帶朋友返嚟，但只係朋友，唔係男朋友。上年就是第一次見佢男朋友，但嗰個緣已盡喇！」因當天其家有好多親友，Bob指Faye的朋友收穫豐富，逗了千多元利是。