XODIAC香港兩子隔空拜年 SING兒時受林峯影響發奮入行

旺角飲涼茶降火

LEO去年首次在香港演出時，他的父母有到現場支持給他打氣，當時他在台上跳舞表演時，看見台下的爸爸，突然忍不住流淚，他說：「當時我們跳唱的那首歌叫《Hey Day》，主要表達的是一種回憶，自己很想在家人面前展示最好的一面，看到爸爸時很感動，忍不住哭了！」LEO表示在異國發展要克服很多問題和困難，不單止在語言障礙、生活習慣和文化差異上，而且還要接受非常嚴格的唱跳訓練，但每當情緒低落或最需要家人和朋友陪伴時，會打電話聽到他們的聲音，然後得到他們的鼓勵和支持，成為他面對任何困難時，可以繼續努力的動力。父母看見他辛苦時會說，不如回香港不要再做了，他覺得已經克服和過了很多難關，如果現時放棄非常值得。他小時候時姊姊很非常喜歡K-POP，整天在他身邊又唱又跳，他受到影響並開始對K-POP文化產生好奇，在學校學跳舞並參加畢業表演，「當我第一次真正站在舞台上，就感覺自己好像會發光一樣，內心產生一種熱情澎湃的激動！這條演藝路雖然比想像中更艱難更難走，除了唱歌跳舞，還要面對鏡頭分享自己的內心感受，每樣遇到的事情都超出入行時的想像，不過我覺得現在的辛苦，都是為了將來的幸福打好基礎，現在的我已經有信心繼續走下去！」近日，XODIAC官方平台分享LEO一組旺角街拍靚相，見他在人來人往的馬路拍照，還飲涼茶降火。