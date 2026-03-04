熱門搜尋:
出版：2026-Mar-04 22:42
更新：2026-Mar-04 22:42

張繼聰見到呂良偉年近七十fit到漏 頓覺人生有希望

WhatsApp Image 2026 03 04 at 10.58.13 PM (1)

呂良偉快將70歲，站在46歲的張繼聰旁邊，完全不覺他大阿聰廿幾年。(娛樂組攝)

adblk4

呂良偉、張繼聰與陳家樂、方中信、陳國邦、馬思惠等今日(4)出席《衝鋒：火拼》首映禮。張繼聰表示第一次跟呂良偉合作，自己的角色與他是對立關係，自己只好壓制對呂良偉的敬畏心情及粉絲眼神，在cut機之後不停向對方表示「唔好意思」。他指呂良偉是一位很好的前輩，等埋位時會跟大家交談，分享經驗。

問到呂良偉對阿聰的印象如何，他說︰「佢係一個自律後生仔，對我好尊敬，佢態度好誠懇。睇佢幕前演出有啲係寸嘅，但佢現實唔係，咁係好嘅！真係演個角色，睇到佢嘅演技啦！」談到今次電影有不少打鬥戲，呂良偉表示大家在戲中就連開槍都到放題似的，可以過足癮，更透露閒談時知道阿聰愛練拳，這部戲非常刺激，所以很合他演。

adblk5
WhatsApp Image 2026 03 04 at 11.04.33 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 04 at 11.04.33 PM (2) VS YouTube 0’22” VS YouTube 0’11” VS YouTube 0’05” VS YouTube 0’43”

阿聰表示父母都是呂良偉的fans，所以自己也有帶埋父母到場，並指父親很愛看呂良偉的養生影片，經常跟著他的方法做，希望稍後讓父親跟呂良偉合照。他又提到呂良偉的狀態令他覺得人生有希望，就算70歲的狀態也可以非常fit。他說︰「我有睇呂哥啲片，我成日都同老婆講，我真係要俾心機，佢真係俾到好多人希望，最緊要係要有質量生活！」呂良偉表示無論壽命如何，只要如著的時候，見到美景要好好欣賞，有美食盡情享受，最重要是行得飲得瞓得食得玩得。

adblk6

阿聰表示今次戲中多位演員都要打，消耗很多體能，但大家都上下一心盡力做好，每天都很認真拍攝，始終有不少危險動作，稍有不慎便會影響成部劇的進度。他說︰「我哋成班好想拍番呂哥佢哋嗰種拼搏精神！」他又提到自己要花兩年增磅拍《金童》，但呂良偉在短時間增磅拍《跛豪》，完全不知道他是如何做到，「佢真係好多唔同變化，佢仲要廿歲出頭就已經做到丁力，依家搵任何一個初出道廿三、四歲嘅演員都係好似BB一樣，想像唔到佢哋當年廿幾歲做到呢個重量呀，好匪夷所思！」

adblk7
6gt0bQPs77gAZJltDBySrwwIhn4pEz h3ZCQUd2QkFE

呂良偉表示當年花了2個月時間增磅拍《跛豪》。

阿聰續指拍電影最開心大家為了一個鏡頭都盡力做好，儘管市道不好，自己也很懷念捱更抵夜、荒山野嶺，大家一齊嘻嘻哈哈。呂良偉表示拍港產片最難忘是每一部都要通宵拍攝，換轉其他地方都不會這樣，今次也是一樣，連續七日通宵拍，拍到頭都脹埋，形容拍通宵是港產片特色。他表示不會因為通宵而卻步不拍港產片，只要拍一部好的港產片，就算要拍幾多日通宵都要做。

WhatsApp Image 2026 03 04 at 10.58.14 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 04 at 10.58.14 PM (3)

