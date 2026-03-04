張繼聰見到呂良偉年近七十fit到漏 頓覺人生有希望

呂良偉、張繼聰與陳家樂、方中信、陳國邦、馬思惠等今日(4日)出席《衝鋒：火拼》首映禮。張繼聰表示第一次跟呂良偉合作，自己的角色與他是對立關係，自己只好壓制對呂良偉的敬畏心情及粉絲眼神，在cut機之後不停向對方表示「唔好意思」。他指呂良偉是一位很好的前輩，等埋位時會跟大家交談，分享經驗。 問到呂良偉對阿聰的印象如何，他說︰「佢係一個自律後生仔，對我好尊敬，佢態度好誠懇。睇佢幕前演出有啲係寸嘅，但佢現實唔係，咁係好嘅！真係演個角色，睇到佢嘅演技啦！」談到今次電影有不少打鬥戲，呂良偉表示大家在戲中就連開槍都到放題似的，可以過足癮，更透露閒談時知道阿聰愛練拳，這部戲非常刺激，所以很合他演。

阿聰表示父母都是呂良偉的fans，所以自己也有帶埋父母到場，並指父親很愛看呂良偉的養生影片，經常跟著他的方法做，希望稍後讓父親跟呂良偉合照。他又提到呂良偉的狀態令他覺得人生有希望，就算70歲的狀態也可以非常fit。他說︰「我有睇呂哥啲片，我成日都同老婆講，我真係要俾心機，佢真係俾到好多人希望，最緊要係要有質量生活！」呂良偉表示無論壽命如何，只要如著的時候，見到美景要好好欣賞，有美食盡情享受，最重要是行得飲得瞓得食得玩得。

阿聰表示今次戲中多位演員都要打，消耗很多體能，但大家都上下一心盡力做好，每天都很認真拍攝，始終有不少危險動作，稍有不慎便會影響成部劇的進度。他說︰「我哋成班好想拍番呂哥佢哋嗰種拼搏精神！」他又提到自己要花兩年增磅拍《金童》，但呂良偉在短時間增磅拍《跛豪》，完全不知道他是如何做到，「佢真係好多唔同變化，佢仲要廿歲出頭就已經做到丁力，依家搵任何一個初出道廿三、四歲嘅演員都係好似BB一樣，想像唔到佢哋當年廿幾歲做到呢個重量呀，好匪夷所思！」

阿聰續指拍電影最開心大家為了一個鏡頭都盡力做好，儘管市道不好，自己也很懷念捱更抵夜、荒山野嶺，大家一齊嘻嘻哈哈。呂良偉表示拍港產片最難忘是每一部都要通宵拍攝，換轉其他地方都不會這樣，今次也是一樣，連續七日通宵拍，拍到頭都脹埋，形容拍通宵是港產片特色。他表示不會因為通宵而卻步不拍港產片，只要拍一部好的港產片，就算要拍幾多日通宵都要做。