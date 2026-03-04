張繼聰見到呂良偉年近七十fit到漏 頓覺人生有希望(有片)

呂良偉、張繼聰與陳家樂、方中信、陳國邦、馬思惠等今日(4日)出席《衝鋒：火拼》首映禮。張繼聰表示第一次跟呂良偉合作，自己的角色與他是對立關係，自己只好壓制對呂良偉的敬畏心情及粉絲眼神，在cut機之後不停向對方表示「唔好意思」。他指呂良偉是一位很好的前輩，等埋位時會跟大家交談，分享經驗。

問到呂良偉對阿聰的印象如何，他說︰「佢係一個自律後生仔，對我好尊敬，佢態度好誠懇。睇佢幕前演出有啲係寸嘅，但佢現實唔係，咁係好嘅！真係演個角色，睇到佢嘅演技啦！」談到今次電影有不少打鬥戲，呂良偉表示大家在戲中就連開槍都到放題似的，可以過足癮，更透露閒談時知道阿聰愛練拳，這部戲非常刺激，所以很合他演。