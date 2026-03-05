Aska張馳豪開咪度過31歲生日 自爆去餐廳愛獨自面壁食飯

壽星仔張馳豪（Aska）今日31歲正日生日，昨晚（4日）他現身新城知訊台，接受范振鋒與Michael Beat主持的《「鋒」繼續吹》直播訪問。本以為只是宣傳新歌的行程，踏入3月5日零時，好友潘靜文（Sherman）與林智樂（Felix）竟然「靜雞雞」走進直播室，捧上親手製作的生日蛋糕，與兩位主持及唱片公司同事一同倒數，為Aska迎接生日。突如其來的驚喜令他即時抱頭大叫：「What？」反應可愛又搞笑。

靈感來自獨自過生日

Aska度過久違的熱鬧生日，感動得掩面「扮喊」，Felix更笑指他「好戲」。談到生日願望，他笑說：「講咗出嚟唔靈驗，祝大家馬年吉祥啦！」Sherman則忍不住笑言Aska正式踏入31歲，並送上窩心祝福：「身體健康啦！佢成日有小毛病，好大隻但身子弱，最緊要開心。」Felix亦祝願大家工作愈來愈多，更希望三人能再一起出埠工作。

直播中，Aska分享新歌《一個人的生日歌》的創作背景。他透露歌曲早於去年已完成，但特意選在生日前夕推出，「特登揀生日前出，感覺好有意思。」至於為何以「一個人」為主題，他坦言自己有點宅：「我幾enjoy一個人的時光，我會自己一個睇戲。」他更笑言，去餐廳時會選擇一人「面壁」座位，「有時想一個人靜下，有情調。」他亦提到曾在外國獨自過生日的經歷。當年在美國讀大學時於健身室實習，負責倒垃圾、整理啞鈴等工作，「生日當日收舖時，好似抽離咁望返自己，都幾有feel。」但他直言，最深刻的反而是今年，「好耐冇試過有人陪我倒數生日。」