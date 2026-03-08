熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Mar-08 13:30
更新：2026-Mar-08 13:30

劉佩玥因「貓女郎」身份多工作 開心歌藝獲認同

劉佩玥在《中年好聲音4》以「貓女郎」身份參賽。（娛樂組攝）

劉佩玥（Moon）昨日（7日）接受薛家燕、范振鋒、思敏主持的《開心大派對》節目訪問，近日她以「貓女郎」參加《中年好聲音4》，演唱關淑怡經典金曲《難得有情人》，表現令人眼前一亮。當她揭下面罩的一刻，全場觀眾驚訝不已，成為全場焦點。雖然已過了正月初十五，訪問完後，Moon仍收到家燕姐加持利是，意外又驚喜大叫：「好開心呀，家燕姐的加持利是一定放在錢包。」

劉佩玥提到他們的頭套全都是度身訂造，有一定的重量，自己很想保留，更笑謂自己「老貓燒鬚」經常整甩面具上的鬚，要勞煩工作人員去處理。她坦言戴住這個面具唱歌有難度，但他們十個都相信只要成功克服，日後唱歌便可以天下無敵。她表示今次是一個很好的回憶，因為大家在比賽期間互相鼓勵，十個人都笑住去面對今次比賽，很珍惜這段友誼。

《中年好聲音4》蒙面歌手。（娛樂組攝）

問到Moon今次參賽的原因，她說：「我自己好少話會自發性去唱主題曲，或者點點點，當公司推出呢個節目嘅時候，就俾咗一個好好嘅機會我去學吓唱歌。我自己係好需要有人去Push自己嘅人，係一啲唔擅長嘅範疇係好需要人去鼓勵，成為我嘅推動力。開頭係好緊張、冇信心，我而家好榮幸有呢一個機會，令我可以有持續性嘅諗法，就係想唱好啲。我一定會好俾心機繼續去學，對於自己鍾意嘅嘢就唔好諗年齡、咩身份、位置，總之就一定要去做，勇於去追尋。」

雖然Moon表示大家都盡力以輕鬆心情去面對，但整個過程都很緊張。她說：「好緊張，超級緊張唔係驚晉唔晉級嘅問題，我嘅壓力係來自於好嘅做得唔好，如果我係要輕鬆過關，就揀一啲好簡單、冇起伏嘅歌曲就得。因為我鍾意、在乎，緊張就係必然嘅，總之努力去學！就算跌低、失敗都好，係每個人必經階段，但一定要有一個想做好的心。！」

Moon表示自己會在唱歌方面持續下苦功。（娛樂組攝）

她表示一眾蒙面歌手當中，跟周志康、羅天宇、莫家鑑最熟，對於周志康的歌手出身再引來關注，她說：「佢一向都係好勤力、顧家嘅好爸爸，係因為好好嘅朋友，今次係一個好好嘅機會比觀眾重新去認識戥佢好開心。羅天宇跟我都係一樣，以演員身份去令人認識，而家鑑就係主持，依家可以比多人哋睇到我哋係可以有更加潛能。好開心係可以多一個渠道，讓觀眾認識到我哋公司一番藝人都係多才多藝，值得有機會可以去發揮。」

問到有沒有因為《中年她聲音4》之後，多了唱歌工作，她直認有：「好感恩，好多謝大家支持！始終唔係必然會發生嘅嘢，客戶、觀眾鍾意唔係自己可以控制，有機會嚟到我係好感恩。嚟緊我會有個音樂會，遲啲又會飛去加拿大度登台，仲係同羅天宇一齊去，好開心！我哋可以做嘅嘢唔多，但係呢就一定會努力努力努力去做好每一次都會進步。」

