洪卓立演唱會取消4個月 傳主辦單位Sunny Idea未退票已結業

洪卓立Ken原定於去年11月舉行《探索者巡迴音樂會香港站》演唱會，但因大埔宏福苑火災而取消，主辦單位Sunny Idea當時亦就取消而宣布會作退款安排，惟至今仍未有任何消息，而洪卓立昨日曾就此事在社交平台出story，代fans發聲直指主辦冇交代，而該公司近日亦傳出結業傳聞，IG帳號及官網亦已刪除，惟Facebook專頁仍在。
Sunny Idea官網及IG已刪除
洪卓立昨日就自己的個唱還未退款給觀眾而在IG出story，寫道：「天災人禍絕對冇人想，音樂會取消之後，買咗飛嘅朋友問退款嘅時候點處理就不聞不問冇晒交代，身為主辦係咪應該出嚟交代一下！btw IG都唔見咗🤷🏻♂️」不過Ken不久便將story刪除，而Sunny Idea的IG及官網突然消失，而且更傳出結業傳聞，不過其Facebook專頁仍在，最後一個post為去年12月2日有關《洪卓立探索者巡迴音樂會 - 香港站》及同期舉行的《許靖韻Glowing巡迴音樂會香港站》的退票事宜。
Sunny Idea成立於2013年，過去曾主辦大大小小的演唱會，如《方𤥢玟Lost n Found演唱會》、《杜德偉GET UP世界巡迴演唱會─香港站》、《楊丞琳「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會 香港站》、《RubberBand Ciao 2021》、《吳林峰〈明天一切如常〉演唱會》、《JW王灝兒Never Too Early 2018演唱會》以及《岑寧兒《Home is...》音樂會 2022》等。除了是演唱會主辦外，Sunny Idea亦有成立唱片公司及經理人公司，過去簽約藝人包括JW王灝兒、吳業坤、關楚耀、Yellow!、吳嘉禧、JC陳詠桐及吳林峰。據悉，本身是旗下藝人的吳林峰於去年年底已經完約，日前亦是以自由身份，聯同林宥嘉、側田及柳應廷開show。
原文刊登於 Yahoo娛樂圈