洪卓立演唱會取消4個月 傳主辦單位Sunny Idea未退票已結業

洪卓立Ken原定於去年11月舉行《探索者巡迴音樂會香港站》演唱會，但因大埔宏福苑火災而取消，主辦單位Sunny Idea當時亦就取消而宣布會作退款安排，惟至今仍未有任何消息，而洪卓立昨日曾就此事在社交平台出story，代fans發聲直指主辦冇交代，而該公司近日亦傳出結業傳聞，IG帳號及官網亦已刪除，惟Facebook專頁仍在。

Sunny Idea官網及IG已刪除

洪卓立昨日就自己的個唱還未退款給觀眾而在IG出story，寫道：「天災人禍絕對冇人想，音樂會取消之後，買咗飛嘅朋友問退款嘅時候點處理就不聞不問冇晒交代，身為主辦係咪應該出嚟交代一下！btw IG都唔見咗🤷🏻‍♂️」不過Ken不久便將story刪除，而Sunny Idea的IG及官網突然消失，而且更傳出結業傳聞，不過其Facebook專頁仍在，最後一個post為去年12月2日有關《洪卓立探索者巡迴音樂會 - 香港站》及同期舉行的《許靖韻Glowing巡迴音樂會香港站》的退票事宜。