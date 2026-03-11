AK江𤒹生重遇追夢戰友激動咀爆 譚耀文失落金像提名：唔使講到明(有片)

江𤒹生(AK, Anson Kong 、AnsonBean陳毅燊、譚耀文等昨日現身尖沙咀，出席香港第50屆香港國際電影節發布會，AK今年有《我們不是什麼》及《大分瓶》兩套作品於影展放映。導演邱禮濤在會上表示，《我們不是什麼》是首次自資拍攝的電影，「我入行咁多年，呢套係我第一次自資拍戲。我細個同自己講，如果我中六合彩，好似翁子光嗰部咁（《金多寶》），我就會攞錢拍戲，但咁多年嚟我都冇乜買六合彩，未中過。但咁多年我又籌咗啲錢，夠拍部戲，所以我想兌現番多年前嘅承諾。」

AK、ANSONBEAN和譚耀文受訪時，被問到邱導自資拍攝，可會增添票房壓力時，AK笑言：「我諗最大壓力始終係導演，因為啲錢係佢嘅荷包嚟！」他呼籲大家多入戲院，支持香港電影，重拾睇戲的樂趣，ANSONBEAN則認為這劇本意義重大，「佢真係叫大家多啲愛、多啲包容，我一收到劇本就覺得一定要做佢，因為正能量可以幫到好多人！」對於電影原定去年上映，因大埔宏福苑火災慘劇，考慮到劇情涉及巴士爆炸等場口，決定延至今年。AK認為演員只能做好本份，無法左右映期，但相信一切都是最好的安排，「當然我哋希望部戲嘅命運係好，希望靠觀眾support我哋。」

AK與ANSONBEAN在戲中有不少裸露和親熱戲， ANSONBEAN直言踏出舒適圈，發現自己原來可以演得好放又毫無包袱，AK續說：「我希望觀眾以正面、健康嘅眼光看待呢部電影，雖然佢係一套三級片但劇情比『少布』的場面更有張力。」譚耀文與彭秀慧亦有夫妻大吵的情節，他笑言男人一定鬧輸女人，並自爆臨時加料，「我提出加料，佢都接受。(加甚麼？)夫妻表達恩愛嘅戲，大家入場就知。」《拼命三郎》失落金像獎影帝提名，男主角譚耀文曾在社交網呻「心灰意冷」，昨日再被問到可感失望時，他反問：「呢排好多失望，你講邊方面？以為你講DQ，唔好講呢啲嘢啦，而家大家都明，唔使講到明；我覺得唔緊要，幾時嗰句都係咁，每個人都想有，當冇嘅時候唔好太氣餒，得到觀眾支持最緊要。」至於AK和ANSONBEAN可有信心憑新作獲電影獎提名，AK自言不敢想太多，「這個時勢，有戲開拍已經算贏。」

今日同場還有電影《超風》男主角李雨蓒，AK與李雨蓒見面即肉緊攬攬咀爆：「我哋真係識於微時朋友，我啱啱踏上演藝之路，想往歌手跳舞發展，佢往舞台劇演員發展，我人生第一套舞台劇係同佢喺學校一齊做；終於輾轉大家經過10年，我去完韓國返嚟做dancer到MIRROR，今年見到佢拍到第一部電影，然後成為國際電影節閉幕電影，我內心係好感動，因為真係唔容易，可以見到身邊一齊成長、有共同目標嘅朋友，然後經歷時間洗禮之後，仍然喺路上某一個站重遇，係一件好漂亮嘅事，今日嚟知道見到佢，我係好開心。」

談到MIRROR隊長Lokman憑《我推的男子》角逐舞台劇最佳男主角，AK戥隊長興奮，「好開心可以提名喜劇最佳男主角，我對佢實力一直無容置疑，希望佢有好成績。」