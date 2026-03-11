謝安琪為跟兒子開視像寧願留家慶生 張繼聰為KakaBall轉做保安(有片)

張繼聰和謝安琪(Kay)昨日(10日)結伴出席《香港電影編劇家協會春茗及頒獎典禮》，Kay將於本周五(13日)49歲生日，向來是愛妻號的張繼聰早已徵詢老婆意願，留在屋企煮飯仔慶祝，「一家人食飯可開視像，湊埋阿仔一齊。」Kay解釋自從兒子張瞻往澳洲留學，每天都會在家開視像一起吃飯。阿聰表示兩夫心情已漸適應，「有時分開咗關係會好啲，佢會多咗秒覆message，我哋又多咗發訊息。」

望兒子識外國女友：唔好再無辜負爸爸

Kay直言，兒子初離港的幾天，不敢讓自己獨個兒安靜，「我要全日塞滿行程，但都時刻check住有冇message，特別頭幾日心情都唔好，起碼一個禮拜，原來我都好無情，咁快就適應。」張繼聰指兒子在澳洲留學時，租屋自住，很快已懂得洗衫煮飯照顧自己，放學健身打籃球，生活非常健康，問到可接受兒子拖著外國女友回港，他笑言兒子中學讀國際學校，卻未有結識外國女友：「都OK，應該啦！讀大學唔好再無辜負，暫時未見佢話識女仔。」不過Kay就指兒子的女同學幾靚女，「佢同爸爸講冇識女仔，我都好有保留，見到有混血兒同學，都真係幾靚女。」阿聰忍不住道：「佢真係幾傳統生性，唔係成日溝女，又會慳住用錢。」Kay舉例說：「澳洲公眾假期出外食飯，服務費會貴啲，佢會留喺屋企食，我聽到都覺得好欣慰。」