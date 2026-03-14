鄧兆尊爆曾心直口快被雪藏9個月　涉事「大師」疑似陳志雲

由吳家樂同鄧兆尊主持嘅YouTube節目《娛樂好好玩》，討論熱門話題之外仲不時有料爆。最新一集節目提到TVB正在籌備嘅綜藝節目《魔音女團》，就連港姐都要暴露五音不全嘅缺憾，但吳家樂認為可以受因劇集減產而影響嘅藝人開發新方向，未嘗唔係好事。

「聽講你嗰陣時唔覆機喎？」

節目中又提到過去唔少藝人都係多線發展，吳家樂自言好彩經歷過娛圈黃金年代，亦感嘆未試過喺廣播道開工，直到近期成為港台主持先至圓夢。

討論期間鄧兆尊都話遺憾未做過商台，講講下突然自爆：「唔同大師做啦⋯⋯大師言詞太高啦，我頂唔住」。咦，「大師」係咪指商台首席智嚢陳志雲？兆尊唔覺意再滲多句「以前我唔覺意講錯一句，都雪咗9個月」，並道出事情由來 － 多年前「大師」撞見鄧兆尊就問「鄧兆尊，聽講你嗰陣時唔覆機喎？」