鄧兆尊爆曾心直口快被雪藏9個月　涉事「大師」疑似陳志雲

由吳家樂同鄧兆尊主持嘅YouTube節目《娛樂好好玩》，討論熱門話題之外仲不時有料爆。最新一集節目提到TVB正在籌備嘅綜藝節目《魔音女團》，就連港姐都要暴露五音不全嘅缺憾，但吳家樂認為可以受因劇集減產而影響嘅藝人開發新方向，未嘗唔係好事。
「聽講你嗰陣時唔覆機喎？」
節目中又提到過去唔少藝人都係多線發展，吳家樂自言好彩經歷過娛圈黃金年代，亦感嘆未試過喺廣播道開工，直到近期成為港台主持先至圓夢。
討論期間鄧兆尊都話遺憾未做過商台，講講下突然自爆：「唔同大師做啦⋯⋯大師言詞太高啦，我頂唔住」。咦，「大師」係咪指商台首席智嚢陳志雲？兆尊唔覺意再滲多句「以前我唔覺意講錯一句，都雪咗9個月」，並道出事情由來 － 多年前「大師」撞見鄧兆尊就問「鄧兆尊，聽講你嗰陣時唔覆機喎？」
「撞到唔應該撞到嘅人」
兆尊指嗰時已經無Call機，於是衝口而出回對方「大師，我無用Call機（傳呼機）好耐喇」，點知後來被雪9個月。吳家樂聞言話「都要睇環境嘅，今時今日嘅鄧兆尊...…唔覆你咪唔唔覆你囉」，鄧兆尊直言「我雪返你呀」，並重申咁講唔係整蠱人，「嗰時真係無Call機嘛」。心水清網民留言問係咪「大師」係咪陳志雲，兆尊就冇否認。
二人談到喺娛圈得罪人「死咗都唔知咩事」，吳家樂話「打招呼又死，唔打招呼又死。要你死，你就係要死」，「喺Canteen行過，睇你時運高定時運低，撞到唔應該撞到嘅人」。鄧兆尊即場角色扮演：「哦，吳家樂，你無望我。得嘞，（雪藏）三個月啦」。鏡頭外幕後人員聽到笑出聲，兆尊立即強調「真事嚟，唔好以為講笑」。吳家樂話有時真係望唔到對方，或者打咗招呼對方又睇唔到」。
原文刊登於 Yahoo娛樂圈