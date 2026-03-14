許廷鏗手腳齊告受傷 入院急做手術隨時影響日後牙醫工作

許廷鏗日前欣賞林宥嘉及柳應廷的演唱會時，自爆打pickleball時受傷，搞到行路拐拐下。禍不單行的他更自爆連手都整毫需要入院做手術。在手術前夕他因為接下商演活動，為免影響觀眾情緒，特意用斗篷遮住廢掉的左手，期間他勉強伸出左手跟台下觀眾握手，盡力完成演出。

許廷鏗在限時動態上載一條表演影片，當時他在台上大唱《無力感》，在影片下方標示大家要看到最後，他交代自己繼打波整親腳，導致足底跟腱撕裂，之後又有新問題出現，形容是「驚喜一浪接一浪！」他揭開斗篷下的情況，左手要用固定帶吊住，並表示知道今日（14日）要做手術，自己諗了很久不知如何演出，與其在屋企懷疑人生於是決定做自己喜愛的事，更相信手術一定會順利。

別忘掉原是靠堅持 醫好每個傷患 由於要做手術，心情忐忑的他深夜開了一個你問我答環節，並交代自己的傷勢。他寫道：「講起都覺得有啲後悔，原本就係因為打PICKLEBALL，個新球場地下有啲黐腳，熱身唔係最足夠落場，一下箭步想往前追波。『撻』一聲仲以為對鞋爛咗，原來係自己隻腳條足底筋，巳經即刻坐低。不過後悔都來不及⋯⋯足底筋撕裂之後，睇咗骨科醫生，雖然隻腳唔需要做手術，但係都建議用一個保護嘅助行工具AIRCAST，喺隻腳唔係最好嘅狀態，心急返牙科診所睇病人，喺樓梯踏錯步，跣咗落10級樓梯，落地時候左手自然動作往前伸，就聽到手踭又啪一聲。」

由於今次是做手部手術，有fans擔心他日後能否繼續牙醫工作，他說：「我相信醫生安排，佢都清楚我工作需要，希望可以盡快重出江湖。這兩天需要取消的病人，小弟對不起大家，會盡快重返崗位！」他更上載自己台上表演《無力感》的歌曲勉勵自己。許廷鏗原定3月21日要出席《Cantopop321慈善演唱會》，他向本報表示當日會如常出席，自己亦希望手術後不會影響日後的工作。祝手術順利！