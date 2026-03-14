癌末陳Sir眾籌｜妻被揭周身名牌　張繼聰Coffee幫手轉發變炒車

40歲中學體育老師陳Sir（Fox）早前確診克隆氏症及第四期擴散性腺癌（Adenocarcinoma），太太Natalie發起私人眾籌醫藥費，初時獲不少網民同情，連藝人張繼聰及林芊妤（Coffee）都出手支持。豈料網民其後揭發陳Sir一家生活極度富裕，太太經常晒出Hermès、Chanel、LV及Loewe等名牌手袋，更佩戴Cartier及Chaumet等價值不菲的名貴首飾，甚至曾在馬場拉頭馬，而網上流傳的「Home Tour」短片更曝光其居住是寬敞獨立屋。雖然陳Sir曾辯稱那些手袋首飾是「深圳A貨」，但網民不相信，紛紛質疑「賣咗啲名牌已經夠醫病啦」。

確診克隆氏症及第四期擴散性腺癌 事件急轉直下，陳Sir的眾籌變成眾矢之的，網民群情洶湧瘋狂留言攻擊，陳太其後刪除負評，將帳戶轉為私人狀況，但事件仍在社交平台及媽媽群組中發酵。張繼聰最初曾在IG轉發Natalie帖文並留言呼籲：「加油，一切會好，希望大家幫手」，結果被網民湧入留言轟「跟車太貼」、「好心做壞事」、「驚你人善意被濫用」。 太太晒名牌手袋首飾 居住寬敞獨立屋 Coffee林芊妤在最初亦收到粉絲私訊，雖未公開呼籲支持眾籌，但因同為新手媽媽，她感同身受下曾私人捐款並留言鼓勵。她後來在IG限時動態交代：「不過當時亦知道佢有一個11個月大嘅BB，作為一個啱啱生完BB嘅我嚟講，我覺得感同身受所以我就自己捐咗錢……估唔到今日件事會發酵到咁樣，而我當時俾嘅只係小小嘅心意，希望大家都身體健康，其他嘅我就唔回應啦。」此外，陳Sir曾留言希望《愛·回家》女星葉蒨文（Sophie）幫忙轉發，但有網民即時提醒Sophie「唔好畀佢呃到呀女神」。

導演彭秀慧早前亦曾留言為陳Sir打氣，屬於眾多「過路人」之一，事件愈演愈烈後，她在社交平台發文回應，澄清自己只支持為病人「打氣」，而非後來的眾籌捐款，「幾日前大數據將佢嘅post推咗俾我，知道一個我唔認識嘅爸爸一再有病，實在為佢難受 — 佢呼籲網民為佢打氣」。彭秀慧認為「叫人路過打氣」是非常普遍，因為「網民一句說話，可能真係會為有需要嘅人帶來力量，重拾戰鬥力」。彭秀慧稱當時有概略地看過當事人過往的帖文，知道對方有初生嬰兒，「本來係一個非常健康嘅人，又擁有快樂嘅生活，我對佢身患大病感到相當同情。當時佢需要嘅只係打氣，不花費他人心力錢財，肯定不是壞事」。

彭秀慧發文回應：世界真係荒謬！ 對於事件後來的演變，彭秀慧直言「點諗到後續嘅發展會變得咁荒謬，引起咁大嘅風波。有人因為惻隱而捐錢，有人因為睇唔過眼所以起底」。她認為本身有能力的人仍不負責任去眾籌，「係絕對有問題！因為你利用緊其他人嘅同情心！坦白講我睇到嘅時候都感到愕然同失望」。她亦被人為何支持，並澄清自己沒有支持後來出現的募捐，「但我唔會收返對一個有病嘅人嘅祝福同打氣，兩者並無衝突。而曾經支持募捐嘅人，我相信都係一時惻隱，冇諗到事情可以咁荒謬」。

彭秀慧直指「世界真係荒謬！尤其是網絡世界，有時會睇到令人好灰心！有人濫用人哋嘅同情，有人嘅善良被利用，亦都有人苦苦追擊一時惻隱嘅有心人，令世界上難受嘅人越嚟越多，氣氛越嚟越可怕」。她希望這次提醒大家下次想幫忙他人的時候加倍小心，但不要動搖自己擁有令世界好一些的微小善良，而她仍然希望所有病人都會康復，「有健康先至可以做好事造福世界」，她亦知道網絡世界任何說話都有機會成為被攻擊的原因，「但求不要成為自己討厭，或者傷害別人嘅人」。

原文刊登於 Yahoo娛樂圈