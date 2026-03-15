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娛樂
出版：2026-Mar-15 03:42
更新：2026-Mar-15 03:42

周柏豪相隔7年重返香港舞台 獲鄭融素顏捧場即興合唱《一事無成》掀回憶殺

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周柏豪重返香港舞台，獲不少圈中人捧場。 (娛樂組攝)

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周柏豪相隔多年重踏香港舞台，星期六(14日)晚假啟德體藝館舉行音樂見面會「THE BLOOMING CHAPTER」，吸引逾7千粉絲到場支持。

周柏豪已有7年未在香港開show，見面會開場時，其母校師弟身穿12號球衣傳遞話筒，周柏豪接過後即以歌曲《12號》打頊陣，之後再獻唱《同天空》、《陳某》，當唱出2009年作品《報告總司令》時，柏豪大嘆好多回憶，又感嘆自己上次在港開騷已相隔7年，並來到新場館啟德，令他百感交集。

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Shiga陳家樂拍拖捧場

今次，周柏豪獲不少圈中人捧場，包括同門好友連詩雅（Shiga）帶老公陳家樂坐包廂捧場，還有193郭嘉駿、Delta T（蛋撻頭）、P1X3L成員歐鎮灝（George）及吳啟洋（Phoebus）等，其間他又用鋼琴自彈自唱由他作曲的Shiga代表作《到此為止》，令歌迷聽出耳油。之後他換衫以band sound形式演繹一段長達十幾分鐘的的medley環節，rock完一輪後，他在台上即場換衫，穿黑色背心的柏豪大曬手臂，但卻表示見到台下有仔女的同學感到尷尬，原來柏豪一對子女亦帶埋同學仔到場睇show。見面會亦有請歌迷上台玩遊戲，周柏豪更帶來出道10周年時的紅館演唱會歌衫，讓fans穿上歌衫及各款道具，又安排幸運歌迷點唱兼送抱，一於大派福利。

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encore唱粵語新歌

演出期間，周柏豪當發現鄭融亦在觀眾席前排捧場，邀好拍檔即興合唱《一事無成》，自爆正箍牙的鄭融亦大方脫下口罩，並以素顏曬靚聲，成為整晚又一高潮。見面會尾聲，柏豪high到除了外套，再現背心look狂野展示手瓜線條。及至encore部分，當唱出廣東新歌《純粹想哭》時，台上大屏幕播出他與甘草演員黃文標拍攝的MV，周柏豪亦以MV中的形象登場，唱罷他祝願黃文標身體健康。最後，周柏豪跟全場觀眾大合照，他有感而發：「希望下一次喺屋企開show唔使再等好耐啦！」又承諾：「我會再返嚟！其實我一直都喺度。」開足3小時的見面會約晚上10時結束。

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