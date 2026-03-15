周柏豪憂囡囡青春期變心 談前世情人即眼濕濕：希望日後嗰個男人都當佢公主 (有片)

周柏豪相隔7年重返香港舞台，假啟德體藝館舉行的音樂見面會「THE BLOOMING CHAPTER」吸引逾7千粉絲支持，完show後他坦言感受到超級強烈的感動，因為上一次的香港show已是2019年，眨眼就過了7年時間，自己的子女都長高長大：「終於可以喺自己屋企呢個地方威番次俾佢哋睇。」因為以前仔女是要坐飛機或坐長途車才可以看其演出，故睇爸爸開live的次數不是太多，加上這次在香港一個新的場館，因此特別請來鄉親父老、好友、囡囡的同學、家長到場欣賞。 周柏豪坦白說一開始很大壓力，覺得未有回來香港演出會多時實在有點緊張，但來到場館，感動蓋過所有緊張的心情，他亦答應自己今次不可以喊，好彩自己亦忍得住：「忍得住啦！對我來說剛才唔係喊喇！因為我喊係好大件事，我今日真係好叻仔，我喊呢真係會流晒鼻涕，周星馳嗰隻流鼻涕，全面都係液體，所以我今日俾自己嘅分數，唔喊方面係99分！」當中《同行》、《莫失莫忘》、《還記得》中很多歌詞都描述到他目前心情，令他最為感動，十分感謝入場的每一位fans。

拋妻棄子開見面會 周柏豪今次全新主題見面會以香港作為首站，回顧這幾年來學了很多，去了不同地方演出、拍過很多不同的節目，學識很多舞台上的技巧及經驗，就算是綜藝這方面都學了很多，以前自己不太懂說話，認為一個見面會要有音樂性、舞台性，也要有感動及綜藝，其實做一個見面會比做一個傳統典型的演唱會更加難。 談到今次演繹長達18分鐘的medley，他透露是過去兩個星期在酒店裏面練習，帶著一個電子琴換了幾間酒店，坦言換幾間酒店原因是房租有點貴，不能夠長住，自己一直未有機會住香港酒店，所以趁今次機會試不同酒店，再加上除了他之外，全家人也在兩星期前發病，老婆立刻叫他馬上走，由於他若到母親留暫既要爭廁所又要瞓梳化，最後決定不要打擾老人家，繼而搬去酒店住，但當時他十分內疚，整家人病了最應該留下照顧他們，笑言似足災難片，避開有病毒的家人搬，惟有跟家人視像見面，形容自己是拋妻棄子去做一場見面會。

是次見面會，子女亦有帶同學仔到場睇show，相信小朋友會感到奇怪，因為叔叔平時戴眼鏡、戴口罩架住七人車，今日卻gel晒頭，家長們亦為他送上花藍，上面寫上是「七人車叔叔」。

乖女識唱 《一事無成》 周柏豪2016年娶女友Stephanie為妻，兩人育有一對寶貝仔女，分別是6歲大女和4歲細仔，他指乖女亦有睇彩排，更在KTV環節突然舉手稱想試《一事無成》，並稱：「咁佢就做咗鄭融，我冇諗過成個KTV有半首歌係哼得出嚟，歌詞唔啱對，但起碼佢真係唱。」指在開演前的早上，囡囡原來在西九亦有跳舞表演，大跳女團，可謂兩父女各自忙，爆囡囡知道daddy缺席頓時黑晒面，不過周太答應阿女會立即拍片給爸爸睇才開心番，他認為兩姐弟長大後肯定比爸爸優秀，覺得這個年代，小朋友接觸的東西比以前多，他強調非怪獸家長，自己的小朋友正學十多樣興趣，包括學溜冰、功夫、跳舞、唱歌、烹飪、體操，甚至忍者，問到子女日後想入行，他即答：「我以前好抗拒，你哋唔好拋頭露面喇！我現在有少少改變，假如佢真係好喜歡呢件事，身為父母必須要支持。」但卻會叮囑現實有幾殘酷，不會每個人都喜歡你，他指囡囡真的很喜歡唱歌跳舞，覺得遺傳了父親的喜好，囡囡和兒子還遺傳了他喜歡打籃球的興趣，4歲囝囝新年時背著電視整隻舞跳出來，他與親戚都覺得很愕然，自己看到亦很感動。

自爆兩父女勁冤氣 周柏豪早前罕有分享囡囡睇演唱會的照片，更被網民大讚越來越有星味，問他會否讓囡囡見大家？柏豪表示：「到時睇情況啦，我現在還有保障佢私隱權利嘅時候，我盡量保護佢，佢長大咗佢有權選擇自己走邊條路嘅時候，我就由佢自己選擇。」他自言與囡囡平時生活好冤氣，出門口時要抱抱、錫手手及不停俾心心，有時連老婆也睇到反眼，又指女兒是1000分支持自己：「我女兒係超級超級支持我，暫時，所以我經常上網睇到青春期開始唔理個老竇，我依家係極度恐懼嘅。驚有反差，但佢依家咁愛我，到時佢又愛咗第二個男人，我當佢係公主，我都希望第日嗰個男人都當佢係公主。」當講到眼濕濕即叫記者不要再問。至於囝囝笑言不同教育方面，笑言要「放牧、玩盡佢」，認為兒子很不同，反而希望他能夠見識多點，將來兩父子一齊打波、一齊揸電單車周圍去。

另外，談起鄭融在觀眾席即興唱出《一事無成》，就鄭融打扮樸素、沒有化妝，周柏豪想向對方說聲唔好意思，在全場氣勢打動下惟有成就是次合唱畫面。新歌《純粹想哭》邀來甘草演員黃文標拍MV，雖然在拍MV的時候才認識，但從細到大都看對方的演出劇集，可算是陪著他成長，直指當時自己跟團隊都有點疑慮，見到對方身體抱恙，但非常專業，絕對令這首歌及MV昇華，希望他身體健康、開開心心。明年是20周年，是否已有計劃重返紅館開演唱會，但他指暫時十畫未有一撇，會考慮一下，並即場叫公司入紙申請場地。