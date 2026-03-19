張繼聰演唱會｜兩重磅嘉賓助陣 逾10分鐘跳唱挑戰Hip Hop風格

張繼聰將於4月9日於麥花臣場館舉行《WHAT’S NEXT LIVE 2026》個人演唱會，距離開show不足一個月，他已全力備戰。去年在內地舉行多場巡唱，今次香港演唱會決定捨易取難，放棄複製內地tour的演出內容，預告以全新歌單及舞蹈，為觀眾奉上演戲以外張繼聰。他強調說：「今次rundown準備咗好耐，好多歌都係第一次現場唱，如果舊年你冇去過內地睇我嘅騷，今年嘅歌你一定冇聽過！」他更向一眾只熟悉他演員身份的觀眾呼籲：「如果你淨係睇過我演戲，從來未聽過我唱歌，你真係要嚟睇一次。人生唔可以話有咩大遺憾，但係你嚟我嘅演唱會，就會少一個遺憾。」
練舞似大考
談到今次演唱會的一大難關，張繼聰透露莫過於跳舞環節，坦言年紀漸長，排練過程猶如大考，說：「以前18、22歲，跳六七個鐘冇問題，而家跳六七個鐘會傷，所以要好精準。」他特別感謝欣賞已久的排舞師Luen Mo為他度身設計舞步：「佢成日唔喺香港，但為咗我留低幫手。佢嘅Hip Hop風格睇落簡單，但要跳出味道，身體每一個部分都要郁，真係要做一千幾百次先做到。」
嚇親謝安琪
為做到絕不欺場，演唱會上的跳舞環節將長達十多分鐘的Medley，難度之高連太太謝安琪看完第一次綵排影片也不禁驚嘆：「你做乜搞啲咁嘅嘢？咁複雜你點跳？」不過張繼聰決心一試，說：「但係我想試吓。呢個係作為表演者，對觀眾嘅誠意，亦係每一次都要迫自己，好似演唱會主題「what’s next」，下一步嘅新嘗試。」問到擅長跳舞的女兒可有提供意見，張繼聰說：「佢同佢啲同學跳得好勁，水準已經超越咗我。本意係想威俾個女睇，但而家發覺有難度。希望到時佢嚟睇，唔好令佢覺得尷尬，我會盡力跳！」
成就解鎖
嘉賓陣容方面，張繼聰透露邀請了兩位對他別具意義的歌手。一位是他圈中的年青好友，希望二人能在台上演出之餘，分享生活點滴；另一位則是樂壇前輩，更是他音樂啟蒙：「佢嘅音樂啟發咗我，細個喺演藝學院參加比賽，都係唱佢嘅歌。今次有機會邀請到佢，可以同真人一齊唱，係一個成就解鎖。」他感謝兩位嘉賓一口答應，自己亦努力練唱他們的歌曲以作報答。張繼聰對即將舉行的演出萬分期待，並對整體安排感到非常滿意。他深信精心策劃的內容與流程，將令觀眾完全投入其中，轉眼間便度過一個難忘的晚上。
張繼聰《WHAT’S NEXT LIVE 2026》演唱會
主辦：Live Nation HK
日期：2026年4月9日（星期四）
時間：晚上8時
地點：麥花臣場館
票價：港幣 $899 / $599（全坐位）
公開售票：門票已於Ciytline 發售