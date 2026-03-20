專訪｜張繼聰做樹窿解陳家樂婚前困惑 拍港產警匪動作戇居地一條心

張繼聰和陳家樂在警匪動作片《衝鋒：火拼》，與導演吳家偉(Terry)繼《紮職2》和《紮職3》後再度攜手。兩人由黑幫仇殺爛仔交，回到八、九十年代的香港動作風格，並重現街頭實景拍攝的槍戰場景，兩人真槍實彈高呼好爽之餘，更重拾陪伴成長的港產片味道，阿聰有感而發，「因為巿道轉型，我們這一代有幸仍有機會，接觸那時較為大製作的戲，有機會學到一些前輩累積下來的東西，我們怎樣以這一代的方法去呈現。」是愛，也是責任。

硬食伸縮警棍 張繼聰和陳家樂多次合作，兩人在《衝鋒：火拼》的角色對立，阿聰演的悍匪頭目在一次劫案中，目擊胞弟被警察擊斃，部署復仇大計；陳家樂的胞兄在臥底任務中被張繼聰殺死，決定加入警隊親手捉拿對方。兩個角色猶如一體兩面，各自放不低親兄弟被殺害的仇恨，不惜一切為至親報復。兩人對手戲不多，每次同場不是埋身肉搏就是槍戰，家樂為應付大量動作戲，事前獲導演安排接受張文傑的特訓，重複練習，但正式拍攝仍有蝦碌。他笑言，「本來我排好晒，但喺現場腎上腺上升，終於攞住支伸縮警棍，明明話打兩下，我就打足4下，打幾下，要聰哥硬食！」阿聰幽默回應，「有pat擋住！」

開真槍 苦練不眨眼 雖自評動作表現僅僅合格，但家樂笑言打上癮，「要有付出、訓練才會做到，我好鍾意呢種演戲嘅感覺，以前拍《紮職2》都係爛仔交，可能事前排下動作，但今次真係有少少招式。」他自言大部分動作都親身上陣，亦有興趣多嘗試拍動作片。除了動作戲，另一挑戰是開真槍，兩人笑言鏡頭前型到爆的淡定表現，流𣈱純熟地拔槍換彈開槍，事前經過多番苦練。阿聰稱，「以前揸槍好容易扮到好型，但真槍的後座力、槍聲，有嘢會彈出來，我起初都不斷問，自己有冇眨眼，如果可以克服，就真係可做到純熟的悍匪，角色質感就完全不同。」

見證拍拖到結婚 兩人角色對立，笑言在片場甚少交流，加上要應付大量槍戰和動作場面，各自都捉住武師排練，幸好兩人早已建立默契，阿聰形容，「大家合作好多次，frequency好夾，每次合作唔需要講太多。」見證對方從拍拖、結婚到做爸爸，阿聰爆料：「我最記得有晚拍通宵，傾到結婚前要怎樣，(有冇分享秘訣？)叫佢enjoy。拍完呢套戲冇幾耐，就去咗佢婚禮。」家樂坦言，「有時真係困惑，阿聰好肯分享，佢嘅太太都係行內人，我都係一樣，真係有啲解決唔到嘅問題，可以問下佢意見。」問到甚麼困惑時，他笑稱要保守秘密。

荒山野嶺共患難 阿聰立即解圍，「雖然私底下唔算經常聯絡，但我吔3個(家樂和導演)經歷許多在片場通宵達旦，荒山野嶺，又熱又多蚊的地獄地方都去過，其實經歷好多患難，都係珍貴回憶。」他直言，每次拍完一部電影，都難預料將來會共患難或共富貴(票房大賣)。「不過呢行有種魔力，唔係做演員有咩名利，而係大家一齊俾心機，呢種一條心最吸引，一班人為咗一個鏡頭，其實好戇居，成班人喺荒山野嶺，又辛苦又倦，大家有脾氣，又會粗口滿飛，只為做好件事。」Terry回憶過往合作捱更抵夜的片段，盡在不言中。

大讚導演執行力強 兩人直言在街頭開真槍，子彈「放題」既緊張又超爽，張繼聰分享，「最深印象喺深水埗開機關槍，那些氣流很厲害，鏡頭就在我前面，要戴膠板擋住，因為近距離拍攝好危險。最記得其中一個女仔，推軌拍住我，即使氣流射向佢，佢完全無震過，佢嗰刻嘅專心令我好感動。」家樂最深刻是尖沙咀加連威老道實景拍槍戰戲，雖然已封街拍攝，仍難免有突發情況，「有好多突然走出嚟嘅街坊，或要突然處理嘅問題，但Terry可以即時判斷和處理，亦拍到緊張刺激感。」兩人大讚Terry執行力強，是近年少有能調度大場面的香港導演。

傳承香港動作片風格 當電腦特效能解決實景拍攝的限制，吳家偉仍堅持真槍實彈街景拍攝，他坦言絕不容易，「因為牽涉很多舖頭，好彩監製肯同政府傾，俾埋方案佢哋，先可以封路封車。」他坦言有私心，「當前輩拍咗咁多好實淨的警匪片，我自己都好想做一套。」阿聰坦言，「八、九十年代睇許多港產片，最勁係動作片，已入血入肉，男人拍呢種暴力美學、有情有義，一定好enjoy。」不過他慨嘆現在世界已大不同，「雖然香港動作片好厲害，對東南亞地方、荷李活有好大影響，但題材上係咪要新諗法，可能仲要探索。坦白講，觀眾睇嘅戲一大愈來愈多，以前劇情死咗個人，套戲仍會繼續發展；但現在標準唔接受，邏輯上會問點解，對劇本要求嚴謹咗，尤其牽涉暴力，你有槍點解要埋身打？」不過，他相信動作片仍具商業價值，可讓觀眾重新回到戲院，體驗觀賞的樂趣。