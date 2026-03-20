張馳豪難忘好友凌晨倒數慶生 入行5年終擺脫「句號式」對答

張馳豪（Aska）接受黎莉主持的新城《勁爆樂勢力》訪問，回顧入行數年來的轉變，並分享慶祝生日的習慣。Aska直言過往接受訪時令人感到「好冇癮」，皆因性格內向加上理科思維，令對話往往以短句作結。回想最近熱播中的新劇已是三年前拍攝，談到劇中的表現，Aska 坦言當時略帶稚氣，認為在娛樂圈工作數年令自己加速成長。「最大分別可能係對答方面，剛出道時你問咩我就答咩，答一句嘢或者半句，就冇下文，依家對答會好咗。」

主持黎莉笑言，以前訪問 Aska 時經常得到簡短回應，曾猶豫是否與對方不夠熟絡，還是對方屬「I人」（內向型人格）而不知道該說什麼？Aska認同自己屬於「好I」的人，不太喜歡說話，加上過去修讀理科的經歷影響了他的表達方式。「數學、生物、化學，我又幾鍾意讀書，覺得答中point就OK，答得多又驚扣分。」他指自己不太擅長閒聊，也經常懷疑自己分享的內容是否有趣，擔心講多了對方會不想聽。他更以「我唔係一個有趣嘅人」來形容自己，笑言：「以前唔會咁長嘅分享，訪問我嘅記者或者主持好冇癮。」

剛度過31歲生日的Aska，坦言自己不是一個喜歡慶祝的人，從小到大都沒有特別安排。他回憶小時候或許會嚮往約朋友玩樂，但到了中學和大學階段，已覺得生日只是一個普通日子。「我個人比較早熟，自己都唔會慶祝。」對他而言，生日有時只是找個藉口獎勵自己，例如在大學時完成功課後喝少量威士忌，或者買點東西送給自己。他亦會趁生日給自己一個契機，去做一些平日不會做的活動，例如行山或露營，讓自己放鬆一下。

談到新歌《一個人的生日歌》MV中，有一幕是他自己買蛋糕、點蠟燭並拍手。Aska透露這個場面其實是即興演出，現實中的他從未試過這樣做。「我冇乜儀式感，現實中冇試過買蛋糕畀自己，自己點蠟燭都冇。」他解釋，MV中的這一幕是想表達對自己的鼓勵，跟自己說「做得好好，繼續落去」。