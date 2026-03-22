許廷鏗挑戰唱《浮誇》獲洗版式讚好 料下周拆固定器自爆忍痛幫阿媽整牙

許廷鏗昨晚（21日）出席《Cantopop321慈善演唱會》時先獻唱難度極高的《浮誇》，接著再唱全新編曲的《螞蟻》、《演員自我修養》及與COLLAR的Ivy So和Candy合唱《青春頌》。期間他在演出時大搞氣氛，全場更拿出手機亮起電筒，形成一遍燈海。由於過去曾有不少歌手挑戰《浮誇》失敗收場，但許廷鏗的演繹獲現場觀眾大讚，更紛紛拍下片段分享至社交平台，形容他是全晚的MVP，當中有不少人更建議他盡快開騷。他亦有轉載影片，多謝觀眾的支持。

許廷鏗在完騷之後接受訪問，他提到跟COLLAR的Ivy So與Candy合唱《青春頌》，他大讚二人進步神速，坦言有點老懷安慰。他說：「我有特登book咗個section同佢哋錄左啲和音，等成件事聽落去好啲。佢哋真係好快就上晒手，可能而家做女團做得耐啊，而且佢哋仲要首次唱solo，佢哋已經亭亭玉立，真係老懷安慰，我覺得佢哋都OK呀！同埋點解佢哋咁高嘅？哈哈！」

談到他的左手傷勢，他透露自己從十級樓梯跌下來，左手骨折，鑲了幾粒螺絲，坦言影響了他整牙。他說：「真係有啲不便嘅！真係影響咗我整牙，因為左手要揸鏡。不過我受傷期間都有返診所，勉強整到，因為嗰個人係我阿媽，我幫佢整嘅時候佢就話唔想瞓到咁低，咁我就拎高隻手。我阿媽都有幫我包住隻左手，等沖涼時佢唔好入水，我依家可以搞掂自己。」問到為何受傷，因為當天有很多病人，於是趕回診所，不慎跌倒，並向他的病人致歉，表示會盡快復工，預料下周可以拆去固定器。他表示現在可以揸東西。提到他在Annualdinner表演時落來，他笑說：「係囉，唔知做乜嘢，人老咗特別感性！」