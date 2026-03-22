MC張天賦預告暑假開騷有意騷肌 有望與甄子丹再合作演《葉問5》

MC張天賦今日（22日）現身沙田馬場馬匹亮相圈擔任「寶馬香港打吡大賽」的開幕表演嘉賓，以一連串動聽金曲為精彩賽事掀起序幕，包括：《Good Time》、《百萬大道》、《花海》、《說謊者》及《懷疑人生》，炒熱全場氣氛！談及是否計劃在暑假期間開演唱會，MC接受訪問表示：「未公布得住啦！但應該都係放暑假嘅時候，咁開心嘅日子梗係會有啲開心嘅事情。只係一個可能啦！（紅館開演唱會？）網上嘅傳言有真有假啦！大家再期待一下啦！」

被問到與湯令山（Gareth.T）和陳康堤五月即將舉行拉闊音樂會的籌備狀況，他說所有rundown其實已經準備好，並表示：「除咗練歌之外，我睇吓可唔可以私底下約佢哋練習吓同埋熟悉吓大家，可能會有更多默契！」