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娛樂
出版：2026-Mar-22 18:30
更新：2026-Mar-22 18:30

MC張天賦預告暑假開騷有意騷肌 有望與甄子丹再合作演《葉問5》

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MC張天賦今日（22日）現身沙田馬場馬匹亮相圈擔任「寶馬香港打吡大賽」的開幕表演嘉賓，以一連串動聽金曲為精彩賽事掀起序幕，包括：《Good Time》、《百萬大道》、《花海》、《說謊者》及《懷疑人生》，炒熱全場氣氛！談及是否計劃在暑假期間開演唱會，MC接受訪問表示：「未公布得住啦！但應該都係放暑假嘅時候，咁開心嘅日子梗係會有啲開心嘅事情。只係一個可能啦！（紅館開演唱會？）網上嘅傳言有真有假啦！大家再期待一下啦！」

被問到與湯令山（Gareth.T）和陳康堤五月即將舉行拉闊音樂會的籌備狀況，他說所有rundown其實已經準備好，並表示：「除咗練歌之外，我睇吓可唔可以私底下約佢哋練習吓同埋熟悉吓大家，可能會有更多默契！」

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MC指現階段未可以公布暑假開演唱會地點。（娛樂組攝）

對身材有要求

講到最近體重是否有上升的趨勢，MC說：「我自問我覺得自己瘦咗嘅，我由操練開始到而家再磅重係冇變過嘅，但我覺得自己體脂係減咗，應該轉化咗成為肌肉。（有冇人魚線？）冇咁快有人魚線，羽絨線就有，未有馬甲線。」他指若果身材達到自己的標準，願意在演唱會騷肌益歌迷。

談及與甄子丹同場出席活動，會否主動向對方提出想參演《葉問5》，他回答：「我就唔敢打攪佢，但如嘅話邀請我就無任歡迎！如果我操練好body又可以參與多啲動作嘅嘢，上次拍戲我唔係幾滿意有肚腩，希望唔好再俾人睇到。」

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