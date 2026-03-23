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娛樂
出版：2026-Mar-23 10:30
更新：2026-Mar-23 10:30

抗癌陳Sir眾籌被揭富貴生活 張繼聰：我都係由一個好心出發

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張繼聰、謝安琪出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮。（林俊源攝）

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張繼聰、謝安琪出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮。二人有份參與配音的電影《世外》獲頒「執委會特別獎」。談到囝囝張瞻是否已適應澳洲升學，謝安琪透露囝囝比較文靜，但開心知道他認識了不少新朋友，生活都好精彩，並指囝囝仍然很掛念屋企人掛念，每朝起身都會whatsapp他們。張繼聰亦不忘囝囝專心讀書、節儉，表現乖巧。

謝安琪續說：「好生性呀！晏晝食飯，佢會去等特價時段先去，令我覺得好感恩。樣樣嘢都識為自己打算！」他們表示囝囝不是很物質的人，也從沒有要求兒子非常慳家，感恩他會「識諗」。謝安琪透露定期給予兒子生活費，「每個禮拜有筆錢畀佢用，佢就覺得要慳慳地咁用。」當眾人笑指張瞻「慳埋啲錢去玩」，他們表示也是很好的選擇，好讓他學會理財。問到張瞻是否想買車，張繼聰就表明囝囝要21歲才學車。

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張繼聰、謝安琪開心囝囝在澳洲生活安好。（林俊源攝）

唔回應陳Sir眾籌一事

提到早前有中學老師陳Sir因為第4期擴散性腺癌及克隆氏症，他的太太在社交平台發起眾籌，聲稱希望透過私人醫療加快老公治療。未料他們被網民踢爆住超大獨立屋，太太亦經常炫耀名牌手袋首飾，認為他們應該先變賣資產，質疑他們眾籌目的。當時張繼聰及多位藝人也有轉發相關眾籌story，他隨即收起笑容回覆說：「都過咗去唔打算回應，係囉，成件事我都係從一個好心出發，所以都唔再打算回應。」當再問到兩人有沒有被騙財，張繼聰只謂「無回應。」

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