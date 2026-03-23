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娛樂
出版：2026-Mar-23 11:44
更新：2026-Mar-23 11:44

導演會頒獎禮2026｜AK拍愛情片拒與姜濤有感情線 Lokman提名劇帝感恩演技獲認可(有片)

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「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」昨日（22日）在尖沙咀舉行，今屆由楊樂文(Lokman)和談善言擔任司儀，今年將有《我們不是什麼》和《大分瓶》兩套作品的AK江𤒹生亦獲邀出席，兩位MIRROR正副隊長笑言又可趁機「搲撈」，不過AK晚上仍要開工，要提早離場拍戲，他前晚看邱傲然(Tiger)首次個唱時亦因工早走，Lokman大力催谷，「忙囉！紅囉！勁囉！搵到囉！」AK起初謙說「托賴」，其後乘機為兄弟「搲撈」，「真係冇辦法……多謝！承讓(拱手)！FING小組有一個先跑咗，希望其他兄弟都有多啲人搵佢做嘢。Lokman、Alton、Frankie！」隊長頓感滿意。

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AK再自創四字詞：紆尊貴降

AK認真表示，剛完成劇集拍攝，現正投入新電影拍攝，「頭髮會剪短少少，同埋係愛情片，（文哥：甜絲絲喎！）我今次唔係甜絲絲，壞唔壞就要交畀大家睇下，有感情線。」問到「談情」對手時，他笑言，「係阿濤，但唔係姓姜，係《女孩不平凡》的鄧濤。」冷不妨Lokman提出反建議，「但我想睇你同阿姜演愛情劇，我覺得仲好睇喎！」AK卻謂：「但我同阿姜嘅感情線比較難發展，我send msg畀佢佢唔覆。」文哥笑著為他總結：「未開始已經結束！」AK抗議說：「要我紆尊貴降去暗戀佢，我唔制！」但口快快將「紆尊降貴」變成「紆尊貴降」，繼上次「風穴來空」後再自創四字詞，笑爆全場，AK惟有曲線自嘲「我真係叻仔！」 接著試圖解畫，「貴降吖嘛，即係啲貴嘅嘢降落嚟我哋Fing小組嗰度……」

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Lokman憑《存酒人》獲「民間電視大獎」最佳男主角，AK得知消息時曾引用周星馳電影《大內密探零零發》客串諧角「阿發外父」的對白，高呼，「今次可以講『我都估到係我㗎喇！我見到佢入！』」今次得知隊長再憑憑《 我推的男子 》入圍第34屆香港舞台劇獎最佳男主角（喜劇/鬧劇），Lokman笑言：「咁你做阿發，我做外父啦！」AK盼好事成雙，期待4月頒獎禮好消息。談到獲提名和奪民選視帝的感受，Lokman認真表示，「提名、攞獎都係各界嘅肯定，開心嘅係因為係人哋賦予俾你，唔係自己話我係邊個邊個，係開心同感恩，但希望唔好咁大壓力！」他解釋做藝人難免期待演甚麼、對下一部作品有期望，不想給自己太大壓力。」他指現時忙於為舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》綵排，適應每朝早起，「平時都過開歐洲（時區）生活㗎嘛！」至於何時慶祝，就要等AK忙完新戲、Tiger完成6月演唱會舉行Part 2才一次過慶祝。

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笑談MIRROR全隊3字頭：仲係青春期

談到邱傲然Tiger在個唱稱幾年後MIRROR全隊都年過三十，Lokman從容回應，「30歲我好有經驗啦！你(AK)經驗淺啲，你講先啦！」副隊長AK就以訓話mode指Tiger亂講嘢，隊長Lokman即回說：「佢都係學你之嘛！」AK無可辯駁：「係，唔好學咁多！不過，過多幾年你(Tiger)都係㗎喇！ 」Lokman直言，「30呢個字對我嚟講完全唔陌生，對下一個字頭陌生啲！(驚唔驚？)又唔係，期待！期待！期待！好多人講男人四十幾歲先係黃金時間，咁就希望迎接下呢個黃金時間啦！」AK就順勢發揮，「咁樣講，我哋喺呢個黃金時期之前，都仲係青春期喎！」Lokman更直指，「啱啱發育之嘛！」正副一唱一和，重新定義MIRROR年30之說。

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為陳卓賢坐於rock解畫

問到看Tiger個唱，可有老懷安慰之感，Lokman即更正，「我唔認老懷安慰，我覺得嗰日係幾開心幾enjoy，係非常之成熟同完整度高嘅表演。Tiger唔止交足貨，佢已經係average之上。見佢同樂手一齊好enjoy去玩，我係羨慕嘅！如果有機會我都可以搞個band show，咁應該都幾爽喎！」Tiger唱《失憶周末》時，一眾「哥哥」都站起來隨節拍搖頭，惟陳卓賢(Ian)仍堅持坐定定，Lokman指Ian內斂，內裡火熱但不方便顯露，AK則另有見解，「佢話個位買咗唔好嘥！坐足啲！唔好蝕呀！買咗嘅嘢佢會想盡量去擁有佢，享受到最好！」

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