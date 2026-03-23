黎明演唱會2026｜40周年掀回憶殺 紅蘿蔔燈海伴牛牛跳唱經典金曲

黎明一連10場的《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026》昨晚(22日)開鑼，出道40周年的黎天王獻唱多首經典金曲，為觀眾帶來回憶殺，特別向觀眾送上可愛的「紅蘿蔔」手燈，與Leon登場的船長戰衣，完美配搭，啟航帶大家回到黃金年代。

演唱會準時於晚上8時15分開始，舞台上的巨型立體屏幕播出逾3分鐘的動畫短片，除了「獨眼兔」、還有「白巫女」、「黑魔王」等新角色。Leon以一身潮爆船長look 的登場，以新歌《共你趕到這班車就是傳奇》為個唱揭序幕，一眾「明迷」(fans)齊揮動「紅蘿蔔」手燈，邊唱邊跳，一片「紅蘿蔔」燈海，可愛又震撼。

Leon 觀眾送上視聽盛宴，唱《夜夜夢中見》時漫天泡泡氣氛浪漫，部份歌曲如《聽身體唱歌》用了環迴立體聲，配合天幕射燈，紅館頓變成大型 Disco,氣氛 High 爆。壓軸部份，Leon 獻上《眼睛想旅行》、《Sugar in the Marmalade》及《我的親愛》Medley，8隻牛牛上台齊跳舞，屏幕出現七彩城堡，打造開心歡樂的演唱會氣氛。Leon 謝幕時不忘送上黎明式金句:「好開心今晚同大家可以眼神交流,明天返工就返工,返學就返學啦!或者大家有唔同的煩腦,開心去面對啦!祝大家有開心愉快的晚上。」