張國榮當年收$1片酬拍《流星語》4K修復版4.26首映

九十年代末，香港電影市道低迷，《流星語》導演張之亮聯同多位電影人成立「創意聯盟」，凝聚多位導演，各自集資和物色演員以創作優質電影。當時，Leslie象徵式收取一元片酬義拍《流星語》，更親自為電影創作和主唱主題曲。相隔二十多年，張之亮自資為影片進行4K數碼修復，讓年輕觀眾重新感受哥哥對香港電影的摯愛與奉獻。

張之亮自資進行修復

今年是巨星哥哥張國榮Leslie誕辰70周年，康樂及文化事務署(康文署)香港電影資料館(資料館)即將推出「修復瑰寶——《流星語》(1999) (4K數碼修復版) (香港首映)」放映節目，定於4月26日(星期日)晚上7時30分，在香港文化中心大劇院舉行。

Leslie在電影中飾演的金融才俊在經濟危機中頓失所有，偏偏在人生低谷遇上並收養一名被遺棄的男嬰。二人相依為命，情同父子，直至小孩母親(琦琦飾演)出現，逼使他們作出抉擇。張之亮延續其擅長的文藝寫實風格，以細膩筆觸描摹親情，在金融風暴的陰霾下折射港人心靈；張國榮洗盡鉛華，真摯演繹慈父角色，與童星葉靖嵐互動感人至深。狄龍與吳家麗亦憑精湛演出分別奪得香港電影金像獎最佳男、女配角。

門票3月28日起發售

《流星語》是一部匯聚真情與信念的香港電影，呈現出人性最純粹的光輝——它不僅是一部電影，更是一段關於愛、責任與成長的永恆記憶。

今次放映節目為資料館二十五周年誌慶節目及「香港流行文化節2026」節目之一，特設映前談，由張之亮及另一位發起成立「創意聯盟」的導演張同祖主講。票價一律為70元，門票3月28日(星期六)起於城市售票網公開發售。

康文署博物館通行證持有人於城市售票網售票處購買《流星語》正價門票，可獲八折優惠；凡購買此放映節目任何兩張或以上正價門票，亦可獲八折優惠。資料館特別鳴謝張之亮導演授權於本節目使用相關電影物料。