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娛樂
出版：2026-Mar-27 11:30
更新：2026-Mar-27 11:30

AK江𤒹生孖韋羅莎再合演舞台劇進化演情侶 童童被封「港版綾瀨遙」驚收刀片(有片)

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葛民輝、韋羅莎Rosa繼《笨蕉大劇院》後再度攜手，聯同劇帝謝君豪、AK江𤒹生和蔡曉童(童童)和魯文傑合演舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》，眾人齊齊現身記者會介紹角色關係，演果欄黑幫大佬的阿葛超級Hyper，與謝君豪一唱一和，大放笑彈。當談到演他情人的Rosa，撘上酒店經理AK時，笑指Rosa「嘆完EK嘆AK」，又大爆英文金句︰「Dealing Nothing (X你咁勁)」，令Rosa和AK都招架不住。將於今年6月5日起，一連20場，假香港演藝學院歌劇院隆重上演，今日11時起於The Club及3月30日早上11時起於FWD MAX優先訂票，並於4月1日早上11時在Cityline公開發售。

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韋羅莎抱追心態跟謝君豪合作

韋羅莎、AK江𤒹生和蔡曉童(童童)繼《SUCK樂園》後再合演舞台劇，Rosa和AK由上次的師生關係，躍進至情人，Rosa笑言，「上次係楊偉倫，(今次鮮啲？)陣味係有唔同……想聽日就排戲。其實導演搵我時，跟我講演咩角色同邊個演，我唔睇劇本就接咗。」不過，她就表示不會要求加戲，因為《The Magic Hour 魔幻時刻》改編算三谷幸喜的劇作，不容許胡亂改動。問到與AK還是阿葛有較多親密戲時，AK就代答，「會有啲身體接觸，少少碰撞一定有……唔係『碰接』，只係少少接觸。」Rosa自言以追星心態參演舞台劇，原來她在十幾年前曾與謝君豪和魯文傑合作，當年跟豪哥只有幾句對白，「嗰時剛從演藝學院畢業，又驚又縮。啱啱先同豪哥講起，佢仲記得角色名，仲記得我哋嘅少少對白。」

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於蔡曉童則被指是港版綾瀨演，「真係唔好咁……叫我綾曉童，講笑，驚收刀片，驚收綾瀨遙刀片。」她解釋指，「因為電影版我嘅角色由綾瀨遙演，AK演妻夫木聰。」AK表示當接演今次舞台劇後，特地重看電影版，「睇完改得故事好有趣，期待快啲排練。(演男神可感力？)他笑言自己都不是省油的燈，再認真表示，「一定冇得同原著角色比較，惟有盡力做好自己版本。」AK與童童跟一眾前輩合作，尤其葛民輝向來轉數快，AK笑言在記者會上已未能接招，Rosa就補充只阿葛排戲時相常乖巧，安靜聽導演指揮。

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談到MIRO fans meeting公布長達6頁共36項條文，不准身體接觸和未經同意的互動，AK表示近日忙於拍劇，未有留意，但相信跟以往差不多，仍會有偶像與fans的互動。

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