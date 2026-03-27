MIRROR見面會限制多多 Anson Lo +AK盡做爭取跟fans互動

Anson Lo與AK表示會盡量與fans互動。(林俊源攝)

MIRROR成員江𤒹生（AK）與盧瀚霆（Anson Lo）昨日(26日)到中環出席時尚活動，AK在紅地毯遇到柯煒林時即刻上前擁抱，更似緊送上肉咀。AK事後表示因為跟對方太耐沒見，對上一次已經是對方去年在台灣宣傳《大濛》的時候。當眾人笑道他放棄了ANSONBEAN，他笑謂未曾擁有過，又何來放棄，他表示也有試過錫MIRROR成員的面。

提到Anson Lo早前在IG限時動態分享去了針炙和拔罐，他表示因為近日要排舞，加上通宵工作，令舊患復發。他表示早前曾做過一次，但效果不太大，所以要再覆診。他希望可以在《Hi MIRO! GardenParty》見面會前康復，屆時會又唱又跳，跟fans玩遊戲，盡量有求必應，爭取和fans互動。談到今次見面會的條款長達6頁紙，多達36項條文，，包括禁止粉絲與成員合照、錄影、身體接觸及未經主辦同意互動等，條項嚴苛程度令fans大為吃驚。AK說︰「最主要公司同場地有啲協商，想件事可以好smooth咁進行，當然明白粉絲一定係想我同我哋互動多啲，我哋都係，呢個亦都係粉絲見面會嘅初衷，就係想同粉絲可以多啲互動。」

他續說︰「我相信互動喺現場一定係會做到，只不過個條款我相信都係圍繞着安全上嘅問題。講真你問我哋條款上嘅嘢，我哋都唔係好清楚，我同阿Lo啱啱都係忙緊，佢又忙MV，我又拍劇、拍戲，我就覺得唔太清楚嘅嘢我哋就唔能夠方便講太多，但係我哋始終都覺得，我哋做粉絲見面會初衷一定係想同粉絲多啲見面、溝通，同埋多啲互動。」Anson Lo表示自己未有細閱千字文條款，但他認為就算有沒有規限，MIRROR一定會盡量滿足fans要求。