AK江𤒹生新歌MV施展「花式冧女」與愛犬猜柴「父子檔」上陣

MIRROR副隊長江𤒹生(AK, Anson Kong)告別活蹦亂跳的「叛逆動物」，今年首支派台歌改以冧歌《攬緊處理》衝擊一眾生粉（fans暱稱）心臟，結合甜蜜曲風與浪漫歌詞，描繪出熱戀期的甜蜜滋味。AK說：「新歌《攬緊處理》由我與Gareth陳考威作曲、甄敏延填詞，可算是入行以來最Sweet的其中一首歌。歌曲講述一對處於熱戀期的戀人，共同經歷的每個夢幻時刻，而我們亦在MV中盡力呈現出熱戀期的甜蜜浪漫，自己很久沒有推出這類型的冧歌了，希望大家聽完新歌後，會有甜絲絲的感覺，甚至有想拍拖的衝動。」AK更首度「父子檔」上陣，AK爸爸找來愛犬猜柴粉墨登場，他解釋：「猜柴之前在陳健安《好好掛住》的MV中只需要行來行去，今次要牠坐在開篷跑車上拍攝，起初也擔心猜柴會害怕，幸好牠不但表現淡定，甚至懂得主動望鏡頭『搵食』，我給他很高分數，叻仔！」

曾自認是大男人的AK，感情問題原來一律建議「攬緊處理」，「兩個人在一段關係中難免有小爭執，但擁抱這個動作可以給對方很大的安慰，以及溫暖，所以若然大家在相處上遇到『小碰撞』，攬緊是可以馬上將矛盾處理掉，期待大家看完MV後也有同感。」為了完美呈現出《攬緊處理》的高甜感覺，AK在MV中「攞正牌」與女主角曾泳鑫談情說愛，化身甜寵劇男主角施展「花式冧女」招數，包括在沙灘漫步、冧爆抹唇及街頭共舞等唯美場面，更有甜度爆燈的「床戲」，僅穿白背心的AK不止大晒麒麟臂，更全情含情脈脈地看著女主角，媲美AK最愛的「寵物小精靈」一樣，製造「十萬伏特電能效應」，令生粉心心眼兼鼻血直流。