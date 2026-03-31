林峯為《終章》開工狂操體能 問開騷即稱古天樂熱愛舞台

林峯今日（31日）出席茶飲品牌開幕禮，他接受訪問分享最近放假陪老婆和女兒，透露即將要拍《九龍城寨之終章》，電影主要在香港取景。講到目前是否已經加操鍛鍊，他表示「城寨四少」也在正積極進行訓練，並表示：「大家都有一定嘅壓力，希望可以比到觀眾更多嘅驚喜！」談及拍攝時會否做足安全措施，他直言一定會做足安全措施，指為了演出表現得更真實，必須練鍛鍊好體能。他續說電影大概會在七月煞科，不過亦有機會延期。

無懼黑圖 講到早前陳年學生相曝光，林峯表示：「其實我同啲同學一路keep住聯絡，我哋都有校刊。」至於有否有興趣上載昔日舊照作分享，他說：「以前好少影相，因為無智能電話。」他指老婆沒有留意陳年學生相的報道。被問到人生有沒有黑圖，他說：「梗係有啦！我一路都覺得係，平時我都不修邊幅，啲鬍鬚又生得快，如果唔係開工，要日日剃的話我覺得好攰，街坊都成日見到我冇剃鬚。」被問到會否介意被影黑圖，他笑言：「我平時真係好少影相，反而我出街同啲街坊影相多。」再追問是否曾經被影過瞓覺的照片，他則表示「都冇乜嘅。」問到會否擔心被朋友上載黑圖，他說：「無端端拎乜嘢黑圖，如果係我睇畢業與同學去旅行嗰啲相多啲。」